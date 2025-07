Ángel Di María fue presentando este lunes como flamante refuerzo de Rosario Central. El delantero argentino volvió al club donde comenzó su carrera luego de 18 años, cerrando así su aventura por Europa tras jugar en Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG y Juventus.

En una concurrida conferencia de prensa, el “Fideo” no aguantó las lágrimas al ver un video que el club había preparado para su presentación.

¡LA TREMENDA EMOCIÓN DE ANGELITO!



El video de Rosario Central para presentar a Ángel Di María en su regreso al club. pic.twitter.com/Q4TKBY9vH7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 7, 2025

Y al momento de entregar unas palabras, el campeón del mundo con Argentina frenó su discurso a raíz de la emoción, recibiendo un aplauso de todos los presentes.

#AHORA - Fideo Di María se emocionó HASTA LAS LÁGRIMAS en su presentación en conferencia de prensa como jugador de Rosario Central. pic.twitter.com/5EmEKKZ29Q — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2025

“Volver a casa después de tantos años, sinceramente es algo muy especial. Algo que soñaba hace bastante, lo quise hacer antes y no se pudo, pero ahora estoy otra vez en Central”, señaló Ángel Di María por su retorno al elenco rosarino.

“Cumplí mi sueño de volver al club. Ahora el siguiente sueño es intentar ser campeón con Central, también es el deseo que tiene mi familia”, agregó el futbolista de 37 años.

Además, Di María reveló qué fue lo que dijo Lionel Messi por su regreso a Rosario Central. “Leo me escribió hace poco. Dejó pasar un tiempo, era normal que después de lo que estaba pasando iba a tener el celular explotado. Me felicitó, me deseó lo mejor y me dijo que estaba feliz de que pude cumplir mi sueño”, comentó.