Tres carabineros declarados culpables por brutal agresión a hombre en Plaza Ñuñoa durante estallido social

El 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpables a tres exfuncionarios de Carabineros por la violenta golpiza sufrida por Moisés Órdenes, ocurrida el 21 de octubre de 2019 en plena Plaza Ñuñoa, a solo tres días del estallido social.

El exteniente de Fuerzas Especiales, Martín Blanc Cabrera, fue hallado responsable de apremios ilegítimos y obstrucción a la justicia, delitos por los que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente pidió una pena efectiva de 10 años y un día, además de 3 años adicionales, recogió La Tercera.

Según la investigación, Blanc entregó antecedentes falsos al Ministerio Público e incluyó información alterada en un parte policial.

En tanto, los exuniformados Gabriel Fernandois Soto y Eduardo García Rivera fueron condenados por apremios ilegítimos. La lectura de sentencia se realizará el próximo martes 9 de septiembre, a las 13:30 horas.

Este fallo se suma a las nueve condenas ya dictadas contra otros carabineros que participaron en el operativo y que aceptaron procedimientos abreviados con penas sustitutivas. La investigación fue dirigida por los fiscales Jorge Martínez y Jorge Reyes, de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

El caso se transformó en uno de los más emblemáticos de la crisis social, debido a que la agresión quedó registrada en una transmisión en vivo de CNN Chile y Chilevisión.

En el registro, se observa a Órdenes —de entonces 55 años— enfrentando a un piquete de Fuerzas Especiales mientras sostenía una sartén en la mano. Los efectivos lo golpearon con bastones y patadas hasta derribarlo, provocándole graves lesiones.

A raíz de ese video, la fiscalía inició una investigación de oficio que culminó con la formalización de los involucrados en diciembre de 2019, marcando el primer proceso judicial contra carabineros por torturas durante el estallido social.

Aunque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva inmediata para Blanc, el tribunal rechazó la medida cautelar. La sentencia definitiva, que definirá las penas, será leída en septiembre, cerró el citado medio.