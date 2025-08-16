Conocida marca de ropa cerrará dos de sus tiendas en Chile: ya han dicho adiós a varios centros comerciales

El año pasado se dio a conocer que la reconocida marca de ropa Esprit atravesaba un complicado momento económico.

Aquella situación derivó en el cierre de varias tiendas en Europa, incluyendo 56 locaciones en Alemania. Luego, vino el turno de Estados Unidos.

Ahora, la crisis global de la veterana marca también parece afectar a Chile.

Según el Diario Financiero, la firma, que opera bajo la franquicia de Manufacturas Interamericanas Group (Maisa), del holding San Nicolás Holding (SN Holding), bajará algunas cortinas en el territorio nacional.

Estas son las tiendas de Esprit que serán cerradas en Chile

Acorde al medio citado, a fines de este mes de agosto los locales que dirán adiós serán el de Parque Arauco y de Cenco Mall Temuco.

El medio explica que por ahora son pocas los puntos de venta que siguen en pie.

La lista en Santiago se limita a Portal Ñuñoa, Providencia, Plaza Los Dominicos, Easton Outlet Mall y La Fábrica Outlet.

En regiones, siguen operando en Montemar, Plaza Reñaca, Puerto Varas y Villarica.

Cifras de la plataforma Xbrein revelan que en los últimos meses se han cerrado:

Alto Las Condes

Cenco Florida

Cenco Rancagua

Costanera Center

Mallplaza Egaña

Mallplaza Trébol (Talcahuano)

Marina Arauco (Viña del Mar)

Portal La Dehesa

Valdivia

Por otro lado, hace dos meses que Esprit no publicada nada en redes sociales.