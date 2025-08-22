No era jurel: Seremi confirma que cinco marcas del mercado no corresponden al animal

La seremi de Salud de la región Metropolitana (S), Alejandra Hernández, junto a la directora de Asistencia Técnica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, Carmen Gloria Yáñez, informaron este viernes los resultados de los análisis genéticos realizados a conservas rotuladas como jurel e importadas desde China.

Las pruebas de tipificación molecular, efectuadas en el Laboratorio de Genómica y Genética de Interacciones Biológicas del INTA, confirmaron que cinco marcas cuestionadas de origen chino no corresponden a la especie jurel (Trachurus murphyi), sino a caballa (Scomber spp.).

Cedida Ampliar

En cambio, las marcas nacionales San José y Único sí fueron verificadas como jurel auténtico.

“Estos resultados refuerzan la importancia de la fiscalización y de la trazabilidad de los alimentos que se comercializan en nuestro país. Hemos instruido los sumarios sanitarios correspondientes y las empresas deberán retirar los productos del mercado hasta su correcta rotulación”, señaló la seremi (s).

El muestreo se realizó a fines de julio en distintos puntos de venta y bodegas de importadores, bajo estrictas medidas de trazabilidad para evitar intervenciones. Según explicó Yáñez, el procedimiento consistió en extraer y secuenciar el ADN de las muestras para comparar su código genético con bases de datos internacionales.

Cedida Ampliar

La investigación se originó tras una denuncia de la Asociación Gremial de Pescadores Industriales del Biobío. Las marcas involucradas son Acuenta, Barquito, Novamar, Coliseo y Unimarc, además de una sexta, La Mar, que intentaba ingresar como jurel al país, pero fue rechazada al confirmarse que corresponde a caballa.

La autoridad sanitaria notificará a las empresas responsables, que deberán ajustar la rotulación de sus envases y, si corresponde, modificar la información nutricional. Además, enfrentan multas que van desde 0,1 hasta 1.000 UTM.

Si bien la caballa no representa un riesgo para la salud y su perfil nutricional es similar al del jurel, el problema radica en el etiquetado engañoso, que infringe el Reglamento Sanitario de los Alimentos. “El producto no es tóxico, pero el consumidor tiene derecho a saber exactamente qué está comprando”, enfatizó Hernández.

Con estos resultados, la Seremi anunció que intensificará la fiscalización para garantizar que los alimentos que ingresen al mercado nacional correspondan a lo que se declara en sus etiquetas.