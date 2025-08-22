;

Condenan a la Alianza Francesa por “grave incumplimiento” tras suicidio de alumno

La justicia concluyó que el colegio no protegió la integridad psíquica del alumno y ordenó millonario pago a su familia.

Nelson Quiroz

Francisca Carvajal

Alianza Francesa

Alianza Francesa

Ocho años después de los hechos, el 10° Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia en contra de la Corporación Educacional Alianza Francesa de Santiago (Lycée Antoine de Saint-Exupéry), acogiendo la demanda por indemnización de perjuicios presentada por la familia de Nicolás Scheel de la Maza, estudiante de 17 años que se quitó la vida en 2017.

En un fallo fechado el 13 de agosto de 2025, el tribunal estableció que el colegio incurrió en incumplimientos graves a su deber de resguardar la integridad psíquica del menor, lo que influyó de manera determinante en su decisión final.

La resolución ordena el pago de $200 millones al padre de Nicolás y $60 millones en total a sus tres hermanos, además de las costas del juicio.

Revisa también

ADN

Los hechos se remontan al 11 de agosto de 2017, cuando Nicolás fue sorprendido con una pequeña cantidad de marihuana en el colegio. El estudiante fue retenido, denunciado ante Carabineros y trasladado detenido frente a toda la comunidad escolar, a pesar de que la normativa no obligaba a proceder de esa forma.

Días más tarde, el establecimiento conformó un “Consejo de Disciplina” integrado por 13 adultos que lo interrogó y aplicó sanciones que excedían lo permitido por la ley y el propio reglamento interno. La Superintendencia de Educación sancionó posteriormente al colegio por estas irregularidades.

El fallo del juzgado califica la actuación del establecimiento como un incumplimiento culpable y concluye que el procedimiento disciplinario vulneró los derechos del alumno.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad