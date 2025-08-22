Condenan a la Alianza Francesa por “grave incumplimiento” tras suicidio de alumno

Ocho años después de los hechos, el 10° Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia en contra de la Corporación Educacional Alianza Francesa de Santiago (Lycée Antoine de Saint-Exupéry), acogiendo la demanda por indemnización de perjuicios presentada por la familia de Nicolás Scheel de la Maza, estudiante de 17 años que se quitó la vida en 2017.

En un fallo fechado el 13 de agosto de 2025, el tribunal estableció que el colegio incurrió en incumplimientos graves a su deber de resguardar la integridad psíquica del menor, lo que influyó de manera determinante en su decisión final.

La resolución ordena el pago de $200 millones al padre de Nicolás y $60 millones en total a sus tres hermanos, además de las costas del juicio.

Los hechos se remontan al 11 de agosto de 2017, cuando Nicolás fue sorprendido con una pequeña cantidad de marihuana en el colegio. El estudiante fue retenido, denunciado ante Carabineros y trasladado detenido frente a toda la comunidad escolar, a pesar de que la normativa no obligaba a proceder de esa forma.

Días más tarde, el establecimiento conformó un “Consejo de Disciplina” integrado por 13 adultos que lo interrogó y aplicó sanciones que excedían lo permitido por la ley y el propio reglamento interno. La Superintendencia de Educación sancionó posteriormente al colegio por estas irregularidades.

El fallo del juzgado califica la actuación del establecimiento como un incumplimiento culpable y concluye que el procedimiento disciplinario vulneró los derechos del alumno.