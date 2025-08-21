Presidente de la FIFA condena incidentes entre U de Chile e Independiente: “La violencia no tiene cabida en el fútbol”
“Esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, afirmó.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó “enérgicamente” los hechos de violencia registrados en Avellaneda entre hinchas de la U e Independiente.
A través de sus redes sociales, el mandamás del ente rector del fútbol aseveró que “la violencia no tiene cabida en el fútbol”.
“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, señaló.
“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, agregó.
Finalmente, Gianni Infantino dijo que “desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.