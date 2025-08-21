Presidente de la FIFA condena incidentes entre U de Chile e Independiente: “La violencia no tiene cabida en el fútbol”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó “enérgicamente” los hechos de violencia registrados en Avellaneda entre hinchas de la U e Independiente.

A través de sus redes sociales, el mandamás del ente rector del fútbol aseveró que “la violencia no tiene cabida en el fútbol”.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, señaló.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, agregó.

Finalmente, Gianni Infantino dijo que “desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.