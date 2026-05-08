Miedo en Hollywood: Mark Ruffalo denuncia que actores temen represalias por oponerse a la fusión de Paramount y Warner

La inminente compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance sigue generando un gran revuelo en la industria cinematográfica.

Más allá de las implicancias legales y económicas, existe preocupación en Hollywood por la forma en que se continuará trabajando, la competencia y la continuidad del cine.

Bajo este escenario, Mark Ruffalo volvió a alzar la voz y esta vez encendió las alarmas al revelar que existe un silencio por parte de muchas celebridades por temor a cómo puedan verse perjudicados.

Asegura que hay muchos más rostros disconformes con esta operación, pero que no se expresan debido a posibles represalias profesionales.

Una cultura del temor

En un artículo de opinión publicado en The New York Times, Ruffalo describe un ecosistema de trabajo dominado por la intimidación.

A pesar de que existe una carta abierta con más de 4.000 firmas de reconocidos actores y directores, el intérprete detrás de Hulk asegura que la lista de ausentes es aún más reveladora.

“Lo más revelador de esa carta no fueron las personas que firmaron. Fueron las personas que no lo hicieron. No porque no estuvieran de acuerdo, sino porque tenían miedo”, aseguró.

Para Mark, junto a Matt Stoller, director de investigación del American Economic Liberties Project, el problema principal que rodea esta transacción de WBD y Paramount es el impacto psicológico y laboral en los artistas.

Según explican, existe “un miedo profundo, feo y generalizado a hablar” que silencia a quienes, en privado, apoyan la causa pero temen el fin de sus carreras.

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Indicios de censura y represalias

El artículo publicado en conjunto en el NYTimes no se queda en teorías, sino que aporta ejemplos concretos de lo que denominan “castigos” por parte de los gigantes mediáticos.

Lo más relevante es la ‘Retirada de publicidad’: Aseguran que Paramount habría cancelado su pauta publicitaria en The Ankler, una revista independiente, luego de que su director fuera visto con material promocional de la campaña Block the Merger.

También se habla de censura directa en los medios: El propio Ruffalo relata que fue descartado como invitado para un segmento en CNN sobre la fusión. La justificación de la cadena, según el actor, fue que Warner Bros. Discovery es su empresa matriz y existen “consideraciones legales” restrictivas sobre lo que pueden informar.

“Escuchamos una y otra vez de parte de los artistas, cuando se les pedía firmar esta carta, que la apoyaban pero que temían represalias. Su miedo no es injustificado”, añade el artículo.

El riesgo de un mercado con solo cuatro estudios

La coalición que se opone a la unión de Paramount y Warner Bros. argumenta que el daño a la diversidad cultural y a la estabilidad laboral sería irreparable.

De concretarse, el número de grandes estudios cinematográficos en Estados Unidos se reduciría a solo cuatro.

Los artistas detrás de la carta abierta afirman que esto se vería reflejado en menos oportunidades, pérdida de empleos, costos más elevados para los consumidores y menor variedad de contenido para las audiencias globales.

Una lucha activa

El proceso de fusión aún debe recibir el visto bueno de los reguladores en EE. UU. y Europa, y podría enfrentar batallas legales por parte de los fiscales generales de diversos estados.

Ruffalo y Stoller concluyen con un llamado a la acción, instando a los profesionales de la industria a no rendirse ante la supuesta “inevitabilidad” del trato.

“Si podemos derrotar a los oligarcas que intentan tomar el control de nuestros programas de televisión y películas, tal vez podamos hacerlo también en otros lugares”, finalizaron.