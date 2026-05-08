Minsal informa cantidad de atenciones oncológicas resueltas: han reducido las listas de espera por cáncer, pero falta más del 40% / wutwhanfoto

Durante este viernes, el Ministerio de Salud entregó el primer balance del Plan de Alerta Oncológica, en el marco de la alerta sanitaria vigente desde el 15 de abril, informando que ya se han resuelto 20.448 atenciones oncológicas con espera prolongada, tanto GES como no GES, según datos preliminares.

“Ellos estaban esperando ser vinculados para iniciar su tratamiento. El compromiso que nosotros hicimos fue que todos estos pacientes ya iban a estar con su tratamiento iniciado. ¿Y qué significa esto? Desde que le agendamos la consulta médica hasta que se haya realizado la cirugía o que se haya hecho su diagnóstico o que se le haya entregado el informe de su biopsia, cualquier acto que diga que empezamos el tratamiento de ese paciente con cáncer”, señaló la ministra de Salud, May Chomali.

Del total de atenciones resueltas, más del 85% se concretó en la red pública de salud, principalmente en los hospitales de origen. En esa línea, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, destacó el trabajo coordinado de los equipos clínicos.

“Este es el ejemplo de un trabajo colaborativo y articulado que queremos seguir impulsando en la red de salud, una coordinación efectiva entre establecimientos y equipos que permita complementar, fortalecer las capacidades y avanzar en el acceso, en la oportunidad y en la calidad de la atención”, afirmó.

En paralelo, las autoridades informaron que actualmente se cuenta con información individualizada del 94% de los pacientes, mientras que continúan las gestiones para contactar al 6% restante.

El jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits, hizo un llamado a quienes aún no han sido ubicados: “Ese es el llamado que hacemos a estos pacientes y su familia para que se contacten con nosotros a través de Salud Responde al teléfono 600 360 7777”.

En cuanto al detalle de las prestaciones GES, se indicó que inicialmente se detectaron 33.702 atenciones retrasadas, de las cuales 19.613 correspondían a garantías GES. Tras depuración de casos, 17.845 quedaron como pendientes al inicio del plan, y actualmente 12.744 ya han sido resueltas.

De estas, el 32% corresponde a cáncer cervicouterino, el 22% a cáncer de mama, el 20% a colorrectal y el 26% restante a otras patologías oncológicas.

Respecto de las prestaciones no GES, de las 14.089 iniciales, se descartaron 1.771 por no corresponder a casos oncológicos, quedando 12.318 con espera prolongada. A la fecha, se han resuelto 7.704 de estas, incluyendo 2.793 intervenciones quirúrgicas y 4.911 consultas de nueva especialidad.