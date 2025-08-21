Antes de viajar de regresar a Santiago luego de unas horas más que movidas luego de la cancelación del partido ante Independiente, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, hizo un positivo balance de las gestiones con los fanáticos de la U de Chile que están heridos o presos en Buenos Aires.

“Hemos contratado uno de los mejores estudios de abogados penales y que prestará asesoría a los hinchas que están detenidos. Ya están en contacto con el fiscal que lleva la causa y mañana gran parte de los que están detenidos pasarán a control de identidad para formalizar cargos”, dijo a minutos de tomar el avión de retorno al país.

“Creo que muchos de esos hinchas están injustamente presos. Me llama poderosamente la atención que, con todo lo que se vivió, haya 100 presos chilenos y ninguno del otro equipo”, remarcó, junto con cuestionar la falta de seguridad que hubo en Avellaneda.

“Es muy chocante. Todos vimos lo que pasó, la desorganización que hubo, la pasividad con que la seguridad actuó. Cuando entra la gente de Independiente donde estaban los de la U para agredirlos, no llegó la policía a sacarlos, les pegaron hasta que se cansaron. Me llama poderosamente la atención que no haya ningún hincha de Independiente detenido”, comentó, criticando el actuar del mandamás del elenco trasandino.

“Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero cuando ocurre esta barbarie, un linchamiento a vista y paciencia, preocuparse de quién ganó el partido es un sinsentido, habla muy mal de la gente de Independiente. No nos han llamado ni preguntado cómo está la gente. Agredieron a parte de nuestro staff, nos quisieron robar, y no han preguntado nada. Se dieron malas señales antes del partido”, recalcó Michael Clark, que no quiso explicitar si buscarán suspender el partido del domingo ante Everton.

“La idea es siempre jugar. Son situaciones especiales, le haría bien al club jugar para dejar esto atrás y no seguir con esto. No hemos hablado de esto, nos hemos enfocado todo el día en este tema. Veremos", cerró el presidente de Azul Azul.