Lejos de terminar el brutal episodio del pasado miércoles, de una vez por todas la Universidad de Chile golpeó la mesa y apuntó directamente contra Independiente y la policía argentina por lo sucedido en el Estadio Libertadores de América.

Tras los dantescos hechos de violencia el pasado miércoles por la noche en medio de la Copa Sudamericana, los azules recopilaron información, esperaron confirmación de sus heridos y detenidos, para lanzarse con todo contra los trasandinos.

Mediante un comunicado, relataron minuciosamente lo sucedido hace menos de 24 horas en Buenos Aires, para terminar descargando todo el arsenal contra el Club Independiente y la policía de ese país.

"A través de registros ampliamente difundidos por medios de comunicación y redes sociales se aprecia nítidamente la falta absoluta de resguardo por parte del club organizador y la policía, quienes en ningún momento garantizaron la seguridad de nuestros hinchas y nuestra delegación", esgrimieron.

Agregan que “hubo hinchas de Independiente que ingresaron sin obstáculos al sector destinado a la visita, atacando a los pocos seguidores azules que permanecían ahí. Se registraron hechos de extrema violencia e inhumanidad, imposibles de detallar en este comunicado por su crudeza”.

Complementan con que “también destrozaron los vidrios de nuestro bus e intentaron ingresar al camarín para agredir a nuestros jugadores. Nos llama la atención que, con las crudas imágenes de violencia que han circulado en todos los medios, haya un centenar de hinchas chilenos detenidos y ningún agresor de la parcialidad local”, sostuvieron.

En el cierre, aseguraron que “como Club siempre hemos condenado la violencia. Nuestra preocupación en estos momentos sigue enfocada en todas las personas que se vieron afectadas, en ayudar a que haya justicia y que la barbarie de Avellaneda no se produzca nunca más”, finalizaron.