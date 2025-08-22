;

VIDEO. Los Tenores, entre los crudos testimonios de hinchas de la U liberados en Argentina y la nómina de La Roja

En el programa de este viernes, nuestros panelistas también recibieron al gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, a horas de inaugurar en cancha el Claro Arena.

Carlos Madariaga

En la edición de Los Tenores de este viernes 22 de agosto, nuestros panelistas escucharon los duros testimonios de hinchas de la U de Chile que quedaron en libertad luego de ser detenidos tras la serie de incidentes que llevaron a cancelar el partido con Independiente.

Leonardo Burgueño, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas también escucharon a Nicolás Córdova tras dar a conocer la nómina de La Roja para el cierre de las Eliminatorias.

Además, recibieron en los estudios de ADN al gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, a un día de abrir el Claro Arena.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 22 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

