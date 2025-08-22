Los Tenores, entre los crudos testimonios de hinchas de la U liberados en Argentina y la nómina de La Roja / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este viernes 22 de agosto, nuestros panelistas escucharon los duros testimonios de hinchas de la U de Chile que quedaron en libertad luego de ser detenidos tras la serie de incidentes que llevaron a cancelar el partido con Independiente.

Leonardo Burgueño, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas también escucharon a Nicolás Córdova tras dar a conocer la nómina de La Roja para el cierre de las Eliminatorias.

Además, recibieron en los estudios de ADN al gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, a un día de abrir el Claro Arena.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 22 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.