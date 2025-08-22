;

VIDEO. Cruzados explica por qué no habrá hinchas visita en el primer partido del Claro Arena y la razón por la que parte del césped luce amarillo

Juan Tagle abordó el hecho que solo fanáticos de la UC podrán entrar al recinto deportivo este sábado.

Carlos Madariaga

Cruzados explica por qué no habrá hinchas visita en el primer partido del Claro Arena y la razón por la que parte del césped luce amarillo

Cruzados explica por qué no habrá hinchas visita en el primer partido del Claro Arena y la razón por la que parte del césped luce amarillo / Carlos Vásquez

Durante la jornada de este viernes, la UC abordó las medidas dispuestas para su primer partido en el Claro Arena, ante Unión Española, mañana sábado.

Alentemos, reclamemos, pero siempre cuidando esta infraestructura que tanto nos ha costado construir”, remarcó en conferencia de prensa el mandamás de Cruzados, Juan Tagle.

Revisa también:

ADN

Al respecto, también reconoció los motivos por los cuales debieron echar pie atrás ante la pretensión inicial de recibir a fanáticos del cuadro hispano en Las Condes.

“Teníamos la intención inicial de recibir visitante, pero al ser un encuentro clase A impone restricciones para eso y, por prudencia, considerando que la operación del estadio está en proceso de aprendizaje. Estamos poniéndolo en marcha, no todo va a funcionar perfecto”, señaló.

También hubo críticas al club luego que se viralizaran imágenes del césped del Claro Arena con un tono amarillo tras la nieve que cayó en la zona en las últimas horas.

Desde Cruzados aseguraron que lo que se ve es el relleno natural (corcho) de la superficie sintética, descartando que sean quemaduras, junto con plantear que una vez que se trate la cancha el césped recobrará su tono verde al reincorporar el relleno de forma homogénea.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad