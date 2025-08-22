Cruzados explica por qué no habrá hinchas visita en el primer partido del Claro Arena y la razón por la que parte del césped luce amarillo / Carlos Vásquez

Durante la jornada de este viernes, la UC abordó las medidas dispuestas para su primer partido en el Claro Arena, ante Unión Española, mañana sábado.

“Alentemos, reclamemos, pero siempre cuidando esta infraestructura que tanto nos ha costado construir”, remarcó en conferencia de prensa el mandamás de Cruzados, Juan Tagle.

Al respecto, también reconoció los motivos por los cuales debieron echar pie atrás ante la pretensión inicial de recibir a fanáticos del cuadro hispano en Las Condes.

“Teníamos la intención inicial de recibir visitante, pero al ser un encuentro clase A impone restricciones para eso y, por prudencia, considerando que la operación del estadio está en proceso de aprendizaje. Estamos poniéndolo en marcha, no todo va a funcionar perfecto”, señaló.

También hubo críticas al club luego que se viralizaran imágenes del césped del Claro Arena con un tono amarillo tras la nieve que cayó en la zona en las últimas horas.

Desde Cruzados aseguraron que lo que se ve es el relleno natural (corcho) de la superficie sintética, descartando que sean quemaduras, junto con plantear que una vez que se trate la cancha el césped recobrará su tono verde al reincorporar el relleno de forma homogénea.