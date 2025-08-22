;

AUDIO y VIDEO. “Nos pusieron en onda Bukele”: hinchas de la U denuncian trato vejatorio de la policía durante su detención en Argentina

En conversación con ADN Deportes, fanáticos azules cuestionaron el que nunca se les indicó por qué fueron apercibidos en Avellaneda.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Hinchas de la U denuncian trato vejatorio de la policía durante su detención en Argentina

Durante la mañana de este viernes comenzaron a dejar la sexta comisaría en Avellaneda los 104 hinchas de la U de Chile que fueron detenidos tras la serie de incidentes que llevaron a la cancelación del duelo con Independiente por Copa Sudamericana.

“Fueron horas terribles, angustiantes. No sabíamos nada, con unos maltratos terribles. Desalojamos el estadio, pero la policía nos estaba esperando a mansalva. Traté de esquivarlos, me agarró uno por atrás, me tackleó. Al lado veía que pegaban de una forma, me quedé callado. No me dijeron por qué estaba detenido. Fue solo agarrarme y pegar”, describió Sebastián, uno de los liberados, en diálogo con ADN Deportes en Buenos Aires.

Al respecto, el fanático de la U de Chile cuestionó el maltrato policial en Avellaneda luego de quedar detenidos.

Nos hicieron ponernos en la onda como Bukele, en cuclillas, con las manos en la nuca. Se escuchaban fuertes los golpes con las varas. Nunca nos dijeron por qué estábamos detenidos, les preguntábamos y no decían nada”, recalcó.

“La gente llegaba descalza, apuñalada, venían de asistencia médica y los llevaban al calabozo. Había un baño que se rebalsaba, estaba con orina, éramos 60 personas en un espacio de cuatro por cuatro”, describió Sebastián, uno del centenar de adherentes de la U de Chile detenidos y que cuestionaron todo el procedimiento.

