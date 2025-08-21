;

Hinchas de la U regresan a Chile tras hechos de violencia en Avellaneda: “Nos atacaron como perros hambrientos”

“No estaban los accesos abiertos, no había policía ni seguridad”, señalaron testigos.

Durante este jueves, hinchas de Universidad de Chile comenzaron a regresar al país después de los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América, donde barristas de Independiente los agredieron en la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los asistentes denunciaron a Radio ADN escasez de policías y guardias, y aseguraron que incluso fueron agredidos por ellos. “Fue algo muy terrible porque nos sentimos vulnerados como hinchas, como personas. Hay mucha gente que está malherida”, relató uno de los afectados.

Según explicó, la distribución de las barras dentro del recinto no fue el adecuado: “No puede ser que la barra de la U estuviera abajo de la de Independiente. Ellos estaban arriba tirando lienzos y obviamente los de la U se iban a enojar. Quedó la embarrada, empezaron a tirarse piedras unos con otros, hasta excusados. Los de la U se defendieron rompiendo cosas para usarlas como piedras, porque desde el minuto uno les estaban tirando cosas.”

“Ni siquiera los parlantes estaban apuntando hacia nuestra barra, no se escuchaba nada. Solo por lo que se veía en redes sociales supimos que había que evacuar”, agregó.

Adicionalmente, contó que cuando empezaron a salir “no estaban los accesos abiertos, no había policía ni seguridad. Al abandonar nos encontramos de frente con la barra de ellos y nos empezaron a apedrear. No hubo un sistema que ayudara a evacuar como correspondía”.

“Como perros hambrientos”

Otro testigo relató que los ataques comenzaron incluso antes de que se cancelara el encuentro. “Cuando hace el gol Assadi pasaron cinco minutos y empezamos a recibir piedrazos desde afuera del estadio. Todo el primer tiempo fue así y en el entretiempo, cuando llegó la barra de Independiente, ya empezó todo”, detalló.

Primero quedamos de frente con la barra de Independiente, con una puerta. Yo salí lo más rápido posible de la galería, pero abajo estaba la policía argentina pegando”, dijo.

Un tercer hincha comentó que alcanzó a escapar, aunque recibió golpes tanto de barristas como de la policía y que luego “llegaron como 200 contra 20, los atacaron como perros hambrientos. La policía no hacía nada. En el momento en que salíamos eran palos por todos lados. Yo andaba con una niña de 17 años, la agarraron del pelo y la tiraron al suelo. Estaban pegando a todo el mundo”.

El ataque dejó 19 hinchas de la U heridos, uno de ellos en estado grave tras ser empujado desde la galería. Además, más de 100 personas fueron detenidas, entre hombres, mujeres y menores de edad.

