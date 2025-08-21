“Imágenes trágicas”: Prensa española reacciona incrédula ante incidentes entre Independiente y la U
La tragedia vivida en Avellaneda está dando la vuelta al mundo.
Los gravísimos hechos de violencia vividos este miércoles durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente han dado la vuelta al mundo.
En España, los medios de comunicación no tardaron en catalogar lo ocurrido como una tragedia y no podían creer cómo un partido de fútbol escaló hasta convertirse en una batalla campal en las gradas del Estadio Libertadores de América.
En Barcelona, el diario Sport reaccionó señalando: “El partido entre Universidad de Chile e Independiente, disputado esta noche en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, acabó de la peor manera”.
En la misma línea, Mundo Deportivo relató la cacería que sufrieron los hinchas chilenos en Argentina: “Un grupo numeroso de aficionados locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de seguidores chilenos, que fueron violentamente atacados”, consignaron.
Por otro lado, Marca destacó: “El duelo entre Independiente y U. de Chile dejó unas imágenes trágicas con una monumental pelea de aficionados en la grada”.