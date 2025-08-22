;

Justicia argentina cierra tribunas del estadio Libertadores de América e identifican a 20 hinchas de Independiente que atacaron a fanáticos de la U

El Juzgado de Garantía determinó que el “Rojo de Avellaneda” podrá ejercer su localía en el torneo trasandino, pero sin público. En paralelo, ya se detuvo a dos adherentes del “Rojo”.

Carlos Madariaga

Durante la jornada de este viernes ya se habían planteado medidas legales ante la investigación que se desarrolla luego de los serios incidentes que llevaron a la cancelación del partido entre Independiente y la U de Chile.

Temprano, la justicia trasandina solicitó la clausura del estadio Libertadores de América, lo que complicaba al “Rojo” en torno a su partido del domingo, por el torneo local, ante Platense.

El juzgado de garantía número 3, a cargo de José Luis Arabito, determinó que Independiente podrá usar el recinto deportivo, pero a puertas cerradas.

El club trasandino busca revertir la medida, al igual que no se descarta que puedan utilizar otro estadio, pero todavía no se ha resuelto dicha situación, según información de TyC Sports.

“Nuestro Departamento de Legales se encuentra en este momento trabajando en la presentación de un recurso en carácter de urgencia para que el juez interviniente reconsidere dicha medida, con el objetivo de garantizar el derecho de nuestras socias, socios e hinchas a alentar a Independiente en nuestro estadio”, destacaron desde Independiente ante esta medida.

Avances contra hinchas de Independiente

En paralelo a la revisión del lugar de los hechos, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, informó que ya hay 20 fanáticos del “Rojo” que estuvieron involucrados en el linchamiento a fanáticos azules.

De hecho, ya hay dos adherentes del cuadro trasandino que están detenidos y que tanto ellos como los que puedan ser aprehendidos serán imputados por intento de homicidio.

Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo, decisión que tomó el coordinador de la Conmebol. Tres veces le dijo la Policía y la Aprevide que tenía que suspender el partido y no lo quiso suspender. Si lo hubiésemos suspendido finalizado el primer tiempo y la gente bajaba, no pasaba nada”, apuntó Javier Alonso en diálogo con Radio 10.

