Lorena Rojas - madre de hincha de la u que saltó al vacío

Van pasando las horas y los días, pero los hechos de violencia vividos en Avellaneda en el marco del partido entre Independiente y Universidad de Chile siguen dando de qué hablar.

Además de todo lo que se habla en prensa y las medidas que tomarán las autoridades de diferentes entidades, los familiares de los afectados directos aún siguen viviendo una “pesadilla”.

Una de ellas es Lorena Rojas, madre de una de las personas que saltó al vacío desde la galería del Estadio Libertadores de América.

En conversación con ADN Deportes, contó que dos de sus hijos viajaron hasta Argentina para ver al equipo de sus amores. Sin embargo, todo dio un giro terrible cuando comenzó a enterarse de la tragedia.

Conforme a su versión, cuestionó el actuar de la barra del CAI. “Se tomaron atribuciones los hinchas de la contra, no respetaron códigos, no respetaron mujeres, niños, adultos”, remarcó.

“Se ensañaron con ellos. Esto fue una masacre. Esto fue todo planeado”, agregó. En la misma línea, asegura que “hay videos donde sale que ellos estaban guardando las armas y como las sacan para ir a pegarle a los hinchas de la U”.

Relatando lo vivido por su hijo, Lorena Rojas contó que “salió arrancando por la galería, sube, se pasa por la reja, empieza a bajar un poco y tiran a uno. Uno cayó primero y mi hijo cayó de los segundos. Lo tiraron”.

Estamos halando del joven protagonista de uno de los videos lamentablemente más virales de la tragedia, el que se tira de la galería. “Porque Dios es grande, él está vivo”, reflexionó la mujer.

Respecto a cómo se enteró de la situación, Rojas mencionó que “no tenía idea de lo que estaba pasando”, hasta un par de horas después que le mostraron el video.

Al ver las imágenes, relató que su reacción fue decir: “¡Oh! Ese que se tiró se mató. Pero sin saber que era mi hijo”.

Posteriormente, al no tener información sobre su paradero, comenzó a difundir su imagen hasta que una de sus hijas le informa que se trataba de aquel que se había tirado.

Al enterarse de la situación “yo dije: ‘José Marcelo se mató. Porque fueron 30 metros, te tiras al vacío. Se mató’”. Sus pensamientos pasan en que “viajaron acá a este país, a Argentina, vivo, y que yo me iba a tener que llevar en un cajón a mi hijo”.

Dentro de sus palabras y análisis, intentando comprender la acción del afectado, apela a que “de las dos formas lo iban a matar igual; lo tiraban o se tiraban. De milagro está vivo”.

Pero los hechos de agresión no terminaron con su dura caída, ya que posteriormente “le pegaron, le quitaron las zapatillas, la vestimenta, pasaporte, dinero, celular. Le quitaron todo”.

Además de las horas angustiante que sufrió durante el momento de incertidumbre, la mujer también hizo hincapié en la “denigración que los hinchas están pasando”.

Por otra parte, apuntó en contra del operativo policial. “La policía argentina se vendió. Fue confabulada con los mismos hinchas. Fue todo planeado por ellos”.

“Eso no se hace. ¿Dónde están los códigos?, ¿Dónde están los derechos humanos de las personas? Se pasaron por todos lados los derechos humanos", cuestionó.

“Aquí estaban todos insalubres. Tenían a 80 hinchas en un calabozo; no los dejaban comer”, agregó Lorena Rojas en su relato.