La U solicita a la ANFP la reprogramación del partido contra Everton tras los incidentes ante Independiente

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, comunicó este viernes que solicitaron de manera formal la reprogramación del partido de este domingo entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar, por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, luego de los incidentes ocurridos en el duelo contra Independiente en Avellaneda.

“Lo primero que me gustaría hacer es agradecer profundamente el apoyo del Gobierno, a través del Presidente Gabriel Boric, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, a la cónsul Andrea Concha y a la gente de Conmebol que nos ha asistido en estos duros momentos”, comenzó declarando el timonel del cuadro universitario en una declaración pública.

“Nuestra principal preocupación siempre ha sido, es y será la vida, la integridad física y la seguridad de toda nuestra gente. Lo que incluye a nuestro plantel, funcionarios, hinchas, familiares, periodistas que cubren al equipo y a todos los que estuvimos en el estadio de Independiente el día miércoles”, agregó.

“Aquí, diga lo que se diga, hubo y existió por parte del club organizador una mala planificación y ejecución de los planes del partido, así como una clara ausencia de guardias de seguridad de y policías”, complementó sobre los violentos hechos ocurridos en el Estadio Libertadores de América.

La U pide la reprogramación del partido con Everton

En ese sentido, Clark declaró que “nuestra institución se encuentra profundamente golpeada por todos los hechos acaecidos, razón por la cual hemos solicitado respetuosamente a Everton y a la ANFP, la reprogramación del partido para este domingo”.

“Agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y comprensión que hemos recibido por parte de ellos, así como a otros clubes del fútbol chileno y clubes de diversos lugares de todo el mundo que han solidarizado con nosotros”, añadió.

Además, el presidente de Azul Azul informó que “hemos comenzado las gestiones para que esta barbarie no quede impune. Dirigentes, funcionarios y abogados del club se encuentran en Asunción, Buenos Aires y Santiago trabajando en paralelo para que se haga justicia y defender con fuerza al Club Universidad de Chile”.

“No descansaremos hasta que se persiga a todos quienes hayan participado de cualquier tipo de agresión, apremios ilegítimos o torturas en contra de nuestros compatriotas y hasta que podamos tener en casa a todos nuestros hinchas”, concluyó.

Según información de ADN Deportes, Everton accederá a la reprogramación del partido contra la U, por lo que todo indica que el encuentro será reagendado en fecha y horario a confirmar por parte de la ANFP.