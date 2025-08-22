;

VIDEO. ¿Hubo infidelidad? Pareja de famosos habrían puesto fin a su relación tras casi dos años

Tras varios rumores, los dos decidieron separar sus caminos.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La relación sentimental entre Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, conocida popularmente como Guarén, llegó a su fin.

Tras varios intentos de reconciliación y rumores en torno a su vínculo, finalmente se confirmó la ruptura, noticia que generó gran atención en redes sociales.

Los rumores de separación habían surgido días antes, aunque fueron descartados por la exchica reality, quien incluso compartió una publicación donde comentó: “¡Amo! Siento que es una foto como de parejas de casados, que se juntan y hablan como de la colegiatura de sus hijos”. Sin embargo, la confirmación del término llegó poco después.

Revisa también:

ADN

La periodista Cecilia Gutiérrez fue quien entregó los detalles a través de su cuenta de Instagram, explicando que “otra pregunta que me hacen mucho, sobre otro tema, que esta no es tan feliz, es sobre una pareja que efectivamente terminó su relación”.

Posteriormente agregó: “Ya habían terminado una vez, lo volvieron a intentar, volvieron a terminar. Me refiero a Nico Solabarrieta con Guarén”.

Los detalles del supuesto quiebre entre Nicolás Solabarrieta y Valentina “Guarén” Torres

En su relato, la comunicadora precisó además que “se filtraron, creo que el fin de semana, unos chats de él con otra chica, y bueno, efectivamente ella terminó su relación con él, ya no están juntos”.

“De hecho, hace dos días ella compartió en sus stories que se quedó sin luz en su casa, que no tenía a donde ir, bueno, si hubiese tenido donde ir hubiese ido donde su pareja, ¿no? Terminó yendo donde su familia”, agregó.

Finalmente, Cecilia Gutiérrez aseguró: “Así que también les puedo confirmar que esa relación, que es bastante seguida por la gente en Instagram, bastante queridos los dos, le gusta esa pareja a la gente... Lamentablemente, ella decidió poner fin a esta relación”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad