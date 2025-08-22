La relación sentimental entre Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, conocida popularmente como Guarén, llegó a su fin.

Tras varios intentos de reconciliación y rumores en torno a su vínculo, finalmente se confirmó la ruptura, noticia que generó gran atención en redes sociales.

Los rumores de separación habían surgido días antes, aunque fueron descartados por la exchica reality, quien incluso compartió una publicación donde comentó: “¡Amo! Siento que es una foto como de parejas de casados, que se juntan y hablan como de la colegiatura de sus hijos”. Sin embargo, la confirmación del término llegó poco después.

La periodista Cecilia Gutiérrez fue quien entregó los detalles a través de su cuenta de Instagram, explicando que “otra pregunta que me hacen mucho, sobre otro tema, que esta no es tan feliz, es sobre una pareja que efectivamente terminó su relación”.

Posteriormente agregó: “Ya habían terminado una vez, lo volvieron a intentar, volvieron a terminar. Me refiero a Nico Solabarrieta con Guarén”.

Los detalles del supuesto quiebre entre Nicolás Solabarrieta y Valentina “Guarén” Torres

En su relato, la comunicadora precisó además que “se filtraron, creo que el fin de semana, unos chats de él con otra chica, y bueno, efectivamente ella terminó su relación con él, ya no están juntos”.

“De hecho, hace dos días ella compartió en sus stories que se quedó sin luz en su casa, que no tenía a donde ir, bueno, si hubiese tenido donde ir hubiese ido donde su pareja, ¿no? Terminó yendo donde su familia”, agregó.

Finalmente, Cecilia Gutiérrez aseguró: “Así que también les puedo confirmar que esa relación, que es bastante seguida por la gente en Instagram, bastante queridos los dos, le gusta esa pareja a la gente... Lamentablemente, ella decidió poner fin a esta relación”.