FOTOS. Hallaron fentanilo y cocaína: revelan causa de la muerte de reconocida actriz porno

La encontraron sin vida en su hogar.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

En junio se confirmaba la partida de Kylie Page, actriz de cine para adultos cuyo nombre real era Kylie Pylant, aunque hasta ahora no se conocían los motivos detrás de su repentino fallecimiento.

Recordemos que tras su muerte, el cariño de su entorno quedó reflejado. Desde la página Brazzers publicaron un mensaje que decía: “Será recordada por sus risas, su bondad y por traer luz allá donde iba”.

Paralelamente, en redes sociales, cientos de admiradores dejaron mensajes de despedida y tristeza por su partida.

ADN

Finalmente, el Instituto Forense de Los Ángeles entregó los resultados de la autopsia. El informe determinó que la intérprete perdió la vida a los 28 años debido a los efectos combinados del fentanilo y la cocaína.

La artista fue encontrada muerta en su domicilio, lo que causó gran conmoción entre sus seguidores y colegas.

La noticia resulta aún más impactante porque la joven se encontraba enfocada en su proceso de recuperación.

De acuerdo con lo informado por TMZ, había alcanzado 60 días de sobriedad y asistía de manera constante a reuniones de Alcohólicos Anónimos, llegando incluso a dirigir algunas de ellas con seguridad y determinación para los demás asistentes.

La historia de su carrera en la pornografía y de sus altibajos, ya había quedado registrada en la docuserie de Netflix Hot Girls Wanted: Turned On, donde la actriz habló abiertamente de sus problemas con las adicciones.

ADN
ADN
ADN

