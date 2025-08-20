;

“No escupas al cielo”: Nico Solabarrieta confirma que su papá, Fernando Solabarrieta, participará en reality

El influencer y conductor de TV+ en un comienzo fue criticado por su progenitor cuando decidió meterse a los programas de telerrealidad.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

El comentarista deportivo Fernando Solabarrieta estaría a punto de ingresar a El Internado, el nuevo reality culinario de Mega. La noticia fue adelantada nada menos que por su hijo, Nicolás Solabarrieta.

El exfutbolista y exparticipante de Tierra Brava y Ganar o Servir comentó en entrevista con La Hora que su papá “está listo, ya se puede confirmar”.

Tanto que me criticó... Fue lo primero que le dije, no escupas al cielo. Ahora no entiendo cómo va a un programa de cocina si él no sabe hacer un huevo”, añadió.

ADN

El chico reality y actual conductor de TV+ recordó que, en su momento, había recibido críticas de su padre por entrar a programas de telerrealidad. Sin embargo, ahora el propio comunicador debutará en este formato, específicamente en un concurso enfocado en la cocina.

Respecto a las posibilidades de su padre en la competencia, Nico Solabarrieta fue categórico: “Creo que no lo va a ganar, pero no lo digo porque no tenga el aguante de permanecer, lo digo por la cocina. Ahí él da mucha ventaja”.

Además, compartió algunas recomendaciones basadas en su experiencia en encierros televisivos. Según relató, “para mí lo más difícil era ir al baño, no tienes privacidad. Ahí hay que tener cuidado, es incómodo y tienes que acostumbrarte, yo le comenté todo esto, y me dijo que estaba dispuesto a hacerlo”.

