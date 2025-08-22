Karol Lucero da la cara con potente mensaje tras infidelidad a Fran Virgilio: “Asumo una verdad que me pesa”

Esta semana Karol Lucero volvió a estar en el centro de la atención mediática, luego de que DJ Isi Glock (Ilaisa Henríquez) revelara en Primer Plano que, hace cerca de dos semanas, había tenido un encuentro íntimo sin protección con el locutor radial.

Tras la declaración, el comunicador reconoció los hechos en un mensaje enviado a la periodista Paula Escobar, donde expresó: “Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí”.

Y en la misma línea, añadió: “Ya lo hablé con mi esposa y mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella”.

Días después, el animador decidió extender sus palabras a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un largo mea culpa. En ese texto señaló: “En la vida todos enfrentamos momentos en los que, por cobardía, vergüenza y desilusión propia, optamos por el silencio. Yo no he sido la excepción”.

“No decir nada puede parecer más fácil, pero en realidad es una prisión mental que tortura y además deja abierta la puerta a dudas, a las especulaciones y a que otros construyan versiones que no siempre reflejan la verdad”, añadió.

El mea culpa de Karol Dance

Más adelante, manifestó: “Hoy, sintiéndome como una bazofia, asumo una verdad que me pesa y de la cual me arrepiento profundamente. No existen excusas ni justificaciones: solo la convicción de que la única forma de seguir adelante es enfrentar con hidalguía lo que me corresponde y merezco”.

En el mismo mensaje, Karol Lucero agregó: “Sé que este camino no será fácil, pero he comprendido que la transparencia, por dolorosa que sea, es también un acto de reconocimiento hacia quien me ha acompañado en mis alegrías y tristezas. Si bien obedece a mi vida privada, como figura pública debo hacerme cargo”.

Para concluir su publicación, el exchico Yingo escribió: “Pueden dejar sus recetas, promocionar sus pymes o, si prefieren, aprovechar el espacio para descargar esa rabia acumulada que les pesa tanto, si eso les ayuda y hace sentir mejor”.

“Al final, todos necesitamos terapia… Algunos la encuentran escribiendo en comentarios de manera gratuita a alguien que ni conocen, pero que hacen parte de su vida. Juzguen y condénenme, hoy lo merezco todo, por hacerle daño a quien no lo merece”, cerró.