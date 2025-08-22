Presidente Boric adelanta posibles querellas por agresiones a hinchas de la U en Avellaneda: “Esto no puede quedar así nomás”

El Presidente Gabriel Boric volvió a referirse este viernes a los violentos incidentes ocurridos en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, luego de la liberación de más de 100 hinchas azules durante la noche del jueves en Buenos Aires.

“Sobre esto hay un hecho que a mí me parece central. Nada justifica la violencia que vimos contra chilenos en Argentina. Hay una discusión de quién realizó el primer acto de violencia, pero nada justifica el linchamiento y la barbarie que vimos contra los hinchas de Universidad de Chile”, declaró el Mandatario.

“Por eso, como Presidente de la República, la instrucción que le di tanto a nuestro embajador José Antonio Viera-Gallo fue de inmediato apersonarse y revisar la situación en hospitales y comisarías”, continuó.

“Pero además me pareció que, dada la gravedad del asunto, nuestro ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tenía que ir personalmente. Por eso se reunió con las autoridades argentinas y afortunadamente ayer en la noche ustedes vieron que el fiscal dio la orden de la liberación de los 104 personas que estaban detenidas", agregó.

“Vamos a ser muy firmes en nuestra posición”

En esa línea, Boric señaló que “las responsabilidades penales individuales las tendrá que evaluar la justicia en su mérito, pero a mí como Presidente de la República lo que me corresponde es defender a todo evento a los ciudadanos de nuestra patria que fueron agredidos con una brutalidad inaceptable, y ahí claramente hubo graves fallas en la organización".

“Habrá que ver quién fue y nosotros lo vamos a conversar con el Ministro Elizalde, pero cuando uno ve las imágenes esto no puede quedar así nomás. Mi opinión es que es razonable, hay que ver los mecanismos jurídicos en detalle, pero querellarse contra quienes realizaron este tipo de agresiones", adelantó.

Finalmente, el Mandatario apuntó que “hay una persona que está identificada en los vídeos, que ustedes lo ven con una bufanda encima, que golpea a matar a un hincha de la U y que después de esa misma persona está empujando a uno de los hinchas que cae al vacío".

“La policía argentina no detuvo a hinchas de Independiente, entonces para mí esta cuestión es evidentemente grave. Por eso le hemos dado la importancia que le hemos dado con la visita del Ministro Elizalde. Él ya está de vuelta y vamos a ser muy firmes en nuestra posición", sentenció.