Fiscalía y PDI investigan presuntas irregularidades en pago de horas extraordinarias en Municipalidad de Copiapó

Autoridades municipales aseguraron plena cooperación y destacaron su deber de proteger la confianza de la comunidad en el correcto ejercicio público.

La Fiscalía de Atacama, junto con la Policía de Investigaciones (PDI), realizó este viernes diligencias en la Municipalidad de Copiapó, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la asignación y pago de horas extraordinarias a funcionarios municipales.

Desde el municipio confirmaron el operativo mediante un comunicado oficial, asegurando que mantienen “total y completa disposición a entregar todos los antecedentes necesarios”.

Agregaron que “respetamos y valoramos el trabajo de los organismos competentes y reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las instancias que sean necesarias, con el fin de que se esclarezcan los hechos denunciados”.

“Resguardar la confianza de la comunidad”

La Municipalidad enfatizó su compromiso con la transparencia, la probidad y el cumplimiento estricto de la normativa vigente, señalando que “es deber de toda institución pública resguardar la confianza de la comunidad en el correcto ejercicio de la función pública”.

Asimismo, destacaron que, mientras dure la investigación, no se emitirán más comentarios, “quedando toda información oficial sujeta a lo que disponga el Ministerio Público”.

Las diligencias se suman a una serie de revisiones internas que buscan asegurar que los pagos de horas extras se realicen conforme a la ley y los procedimientos municipales vigentes.

