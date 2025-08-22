;

Cristián Campos reacciona tras confirmarse su sobreseimiento definitivo por prescripción: “El fin de una pesadilla”

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el cierre de la causa iniciada en marzo de 2024; el tribunal precisó que no es posible determinar culpabilidad sin un proceso previo legalmente tramitado.

Mario Vergara

Cristián Campos reacciona tras confirmarse su sobreseimiento definitivo por prescripción: “El fin de una pesadilla”

El actor Cristián Campos reaccionó este viernes a la confirmación de su sobreseimiento total y definitivo en la causa por abusos sexuales presentada en su contra en marzo de 2024 por Raffaella Di Girolamo, hija de su expareja Claudia Di Girolamo, a través de la Fundación para la Confianza. “El fin de una pesadilla, larga, injusta y dolorosa”, escribió en sus historias de Instagram.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el jueves la resolución dictada a fines de mayo por el juez Edgardo Gutiérrez, titular del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, que dispuso el sobreseimiento por prescripción de la acción penal. El fallo de la alzada fue unánime.

En su resolución original, el juez Gutiérrez sostuvo que, “sobre la base de los antecedentes del proceso”, el último de los hechos atribuidos “habría acaecido en 1995” y que, por tanto, el plazo de prescripción de cinco años entre la ocurrencia de esos hechos y la fecha de la denuncia “ha transcurrido con creces”; en consecuencia, ordenó el sobreseimiento total y definitivo.

Revisa también:

ADN

Tras ese primer fallo de mayo, el propio Campos criticó la decisión del juez Gutiérrez —a la que calificó de “ideológica”— y anunció que apelaría, señalando entonces que buscaba revertir el resultado.

La sentencia de la Corte de Apelaciones confirmó la prescripción y agregó que no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad respecto de una persona que no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado. Con ello, el tribunal cerró la vía penal en esta causa.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad