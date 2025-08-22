Cristián Campos reacciona tras confirmarse su sobreseimiento definitivo por prescripción: “El fin de una pesadilla”

El actor Cristián Campos reaccionó este viernes a la confirmación de su sobreseimiento total y definitivo en la causa por abusos sexuales presentada en su contra en marzo de 2024 por Raffaella Di Girolamo, hija de su expareja Claudia Di Girolamo, a través de la Fundación para la Confianza. “El fin de una pesadilla, larga, injusta y dolorosa”, escribió en sus historias de Instagram.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el jueves la resolución dictada a fines de mayo por el juez Edgardo Gutiérrez, titular del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, que dispuso el sobreseimiento por prescripción de la acción penal. El fallo de la alzada fue unánime.

En su resolución original, el juez Gutiérrez sostuvo que, “sobre la base de los antecedentes del proceso”, el último de los hechos atribuidos “habría acaecido en 1995” y que, por tanto, el plazo de prescripción de cinco años entre la ocurrencia de esos hechos y la fecha de la denuncia “ha transcurrido con creces”; en consecuencia, ordenó el sobreseimiento total y definitivo.

Tras ese primer fallo de mayo, el propio Campos criticó la decisión del juez Gutiérrez —a la que calificó de “ideológica”— y anunció que apelaría, señalando entonces que buscaba revertir el resultado.

La sentencia de la Corte de Apelaciones confirmó la prescripción y agregó que no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad respecto de una persona que no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado. Con ello, el tribunal cerró la vía penal en esta causa.