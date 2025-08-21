PDI detiene a tres sujetos por secuestro de mujer de 19 años en Talcahuano

Detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (Bipe) de Concepción detuvieron a tres sujetos acusados del delito de secuestro en contra de una mujer de 19 años, hecho ocurrido en febrero pasado en la comuna de Talcahuano.

Según informó la Policía de Investigaciones, la víctima fue privada de libertad por alrededor de 10 horas, situación que generó una investigación coordinada con la Fiscalía local.

“Logramos determinar la efectividad de este delito, el cual afectó a una mujer, quien fue privada de libertad por más de 10 horas. Estos antecedentes permitieron al Ministerio Público gestionar las respectivas órdenes de aprehensión de los autores del hecho, logrando ubicar y detener el día de ayer en horas de la tarde a tres sujetos involucrados”, explicó el subprefecto Álvaro Carrasco, subjefe de la Bipe Concepción.

El operativo se llevó a cabo en las comunas de Hualpén y Talcahuano. Además de las detenciones, los funcionarios incautaron 38,12 gramos de cocaína base, 18 gramos de cannabis y 10,89 gramos de clorhidrato de cocaína, lo que abre nuevas aristas de investigación vinculadas a delitos de microtráfico.

Los tres imputados, todos de nacionalidad chilena, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Talcahuano para el respectivo control de detención. Desde la Fiscalía se precisó que las diligencias realizadas permitieron confirmar la veracidad del delito denunciado y reunir antecedentes suficientes para obtener las órdenes judiciales.

“El pasado 27 de febrero esta mujer fue secuestrada por alrededor de 10 horas. La investigación permitió identificar y detener a los responsables, quienes hoy serán formalizados en Talcahuano”, detallaron desde el ente persecutor.

Con estas detenciones, la PDI destacó que se avanza en la persecución de delitos de alta gravedad como el secuestro, fenómeno que ha registrado un aumento en la zona centro-sur del país y que genera gran preocupación entre las autoridades de seguridad.