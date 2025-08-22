Jara acusa que plan económico de Kast provocará retroceso en pensiones y aumento del déficit fiscal

La candidata oficialista Jeannette Jara lanzó duras críticas al programa económico de José Antonio Kast, advirtiendo que sus medidas significarían un retroceso en la seguridad social y un mayor déficit fiscal.

Uno de los puntos más polémicos es la propuesta republicana de eliminar el “préstamo de las personas al Estado”, mecanismo creado en la reciente reforma previsional. Kast plantea reemplazarlo por inversiones en instrumentos financieros bajo condiciones de mercado.

El economista del comando de Jara, Nicolás Bohme, aseguró que la idea afectaría directamente a los jubilados: “Implica reducir las pensiones en Chile, el aporte al seguro social que Kast propone eliminar es el que va a permitir que en enero suban las pensiones de 1.400.000 jubilados en el país”.

“Es totalmente irrealizable”

En materia tributaria, Kast propone bajar el impuesto a las empresas del 27% al 20% y reducir contribuciones, junto con un ajuste fiscal de 6 mil millones de dólares.

Frente a ello, Bohme advirtió: “La propuesta fiscal de Kast es realismo mágico (…) es totalmente irrealizable a menos que se hicieran cosas como despedir a médicos de los hospitales o detener la inversión pública para reducir el déficit habitacional en el país”.

Jara sostuvo que este paquete de medidas “va a generar mayor deuda, mayor déficit fiscal, afectando además a las empresas en Chile y al propio Estado”. A su juicio, se trata de “propuestas para la galería” que buscan “nuevamente castigar a los adultos mayores”.