;

Jara acusa que plan económico de Kast provocará retroceso en pensiones y aumento del déficit fiscal

El equipo de la candidata oficialista sostiene que los cambios planteados afectarían a 1,4 millones de jubilados y generarían un impacto en las arcas estatales.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

La candidata oficialista Jeannette Jara lanzó duras críticas al programa económico de José Antonio Kast, advirtiendo que sus medidas significarían un retroceso en la seguridad social y un mayor déficit fiscal.

Uno de los puntos más polémicos es la propuesta republicana de eliminar el “préstamo de las personas al Estado”, mecanismo creado en la reciente reforma previsional. Kast plantea reemplazarlo por inversiones en instrumentos financieros bajo condiciones de mercado.

Revisa también:

ADN

El economista del comando de Jara, Nicolás Bohme, aseguró que la idea afectaría directamente a los jubilados: “Implica reducir las pensiones en Chile, el aporte al seguro social que Kast propone eliminar es el que va a permitir que en enero suban las pensiones de 1.400.000 jubilados en el país”.

“Es totalmente irrealizable”

En materia tributaria, Kast propone bajar el impuesto a las empresas del 27% al 20% y reducir contribuciones, junto con un ajuste fiscal de 6 mil millones de dólares.

Frente a ello, Bohme advirtió: “La propuesta fiscal de Kast es realismo mágico (…) es totalmente irrealizable a menos que se hicieran cosas como despedir a médicos de los hospitales o detener la inversión pública para reducir el déficit habitacional en el país”.

Jara sostuvo que este paquete de medidas “va a generar mayor deuda, mayor déficit fiscal, afectando además a las empresas en Chile y al propio Estado”. A su juicio, se trata de “propuestas para la galería” que buscan “nuevamente castigar a los adultos mayores”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad