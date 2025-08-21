Palestino y Colo Colo se ven las caras por el Campeonato Nacional

Este viernes por la tarde, el fútbol chileno con su jornada 21 comienza con un interesante duelo en La Cisterna con un verdadero partidazo de necesitados: Palestino recibe a Colo Colo en el Estadio Municipal de dicha comuna.

Encuentro donde los ‘árabes’ están obligados a ganar para seguir en la senda de los equipos que buscan darle caza al líder Coquimbo Unido.

Al frente tendrá a un Colo Colo que lo pasa mal. El ‘cacique’ se quedó sin entrenador tras la salida de Jorge Almirón luego de perder el Clásico ante la UC el pasado fin de semana en el Estadio Monumental.

Palestino vs. Colo Colo, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Palestino y Colo Colo, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Viernes 22 de agosto