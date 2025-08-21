;

PREVIA. Urgencia de puntos en ambos lados: Palestino y Colo Colo le dan vida la jornada 21 del Campeonato Nacional 2025

‘Árabes’ y albos miden fuerzas en La Cisterna este viernes por la tarde. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Palestino y Colo Colo se ven las caras por el Campeonato Nacional

Este viernes por la tarde, el fútbol chileno con su jornada 21 comienza con un interesante duelo en La Cisterna con un verdadero partidazo de necesitados: Palestino recibe a Colo Colo en el Estadio Municipal de dicha comuna.

Encuentro donde los ‘árabes’ están obligados a ganar para seguir en la senda de los equipos que buscan darle caza al líder Coquimbo Unido.

Al frente tendrá a un Colo Colo que lo pasa mal. El ‘cacique’ se quedó sin entrenador tras la salida de Jorge Almirón luego de perder el Clásico ante la UC el pasado fin de semana en el Estadio Monumental.

Palestino vs. Colo Colo, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Palestino y Colo Colo, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 22 de agosto

  • 15:00 hrs Palestino vs. Colo ColoEstadio Municipal La Cisterna

