Presidente Boric y liberación de hinchas de la U en Argentina: “Seguiremos defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”

Un oficio de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº4 de Avellaneda ordenó que los 104 chilenos sean puestos en libertad.

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la liberación de 104 chilenos que fueron detenidos durante los graves hechos ocurridos en medio del partido entre Independiente y Universidad de Chile de Copa Sudamericana.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº4 de Avellaneda emitió un oficio que ordenó la liberación. Según el documento, esto se concretó gracias a las gestiones de Azul Azul y la Embajada de Chile en Argentina.

Al respecto, el Mandatario señaló en sus redes sociales que “me informa el Ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile”.

“Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”, finalizó.

