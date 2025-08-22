;

Colo Colo sufre su primera baja para el Superclásico contra la U tras empatar en La Cisterna

El cuadro albo no logró imponerse ante Palestino y ahora lidia con un nuevo problema.

Colo Colo sufre su primera baja para el Superclásico contra la U tras empatar en La Cisterna

Colo Colo sufre su primera baja para el Superclásico contra la U tras empatar en La Cisterna / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo no pudo superar a Palestino en su visita al Estadio Municipal de La Cisterna y terminó igualando 0-0 en el inicio de la fecha 21 del Campeonato Nacional, acumulando un mes sin conocer de victorias.

El duelo marcó el estreno de la dupla interina de Hugo González y Luis Pérez, quienes asumieron tras la salida de Jorge Almirón.

El resultado dejó al Cacique sin el triunfo que necesitaba para escalar en la tabla, pero además le significó una complicación mayor de cara al Superclásico 198 contra Universidad de Chile.

Emiliano Amor quedó suspendido tras recibir tarjeta amarilla por una falta sobre Jonathan Benítez. La decisión del árbitro Héctor Jona no pasó inadvertida, ya que en Macul consideran que el contacto fue dudoso.

La baja del defensor argentino golpea la planificación de los interinos, especialmente porque Alan Saldivia aún no está recuperado de sus problemas físicos. En Blanco y Negro no descartan apelar la amonestación para intentar revertir la sanción.

