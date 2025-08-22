El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La nómina de la selección chilena para el cierre de las eliminatorias no solo tuvo como novedad la ausencia de jugadores de la “Generación Dorada”.

A lo anterior, se suma el hecho que Nicolás Córdova llamó a tres sub 20, entre los cuales se cuenta Ian Garguez.

“Muy feliz. Es resultado del esfuerzo de toda mi vida. Contento y orgulloso de poder representar al país. Yo feliz por mi primera nominación, a demostrar y a dar lo mejor (...) Es el sueño de cualquiera enfrentar a estos grandes rivales como Uruguay y Brasil”, dijo el central de Palestino, valorando el respaldo del DT.

“Es una confianza que te da día a día y uno tiene que ir demostrando”, comentó, confidenciando la particular forma en que se enteró del llamado.

“Venía llegando en el bus, Iván Román me dijo, hablamos por videollamada (...) Mis compañeros me felicitaron, somos bien unidos”, aseguró tras el empate con Colo Colo, soñando también con jugar el Mundial Sub 20.

“Expectante, ya con ansias de que llegue el día del debut y hacer lo mejor para tener los mejores resultados posibles”, cerró Ian Garguez.