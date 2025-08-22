;

AUDIO. Se enteró de su llamado a La Roja antes de jugar por su club: “Un compañero de selección me dijo”

Ian Garguez valoró el ser parte tanto de las Eliminatorias como de la recta final de la preparación al Mundial Sub 20.

Carlos Madariaga

Ian Garguez y su nominación a la selección chilena

La nómina de la selección chilena para el cierre de las eliminatorias no solo tuvo como novedad la ausencia de jugadores de la “Generación Dorada”.

A lo anterior, se suma el hecho que Nicolás Córdova llamó a tres sub 20, entre los cuales se cuenta Ian Garguez.

“Muy feliz. Es resultado del esfuerzo de toda mi vida. Contento y orgulloso de poder representar al país. Yo feliz por mi primera nominación, a demostrar y a dar lo mejor (...) Es el sueño de cualquiera enfrentar a estos grandes rivales como Uruguay y Brasil”, dijo el central de Palestino, valorando el respaldo del DT.

“Es una confianza que te da día a día y uno tiene que ir demostrando”, comentó, confidenciando la particular forma en que se enteró del llamado.

Venía llegando en el bus, Iván Román me dijo, hablamos por videollamada (...) Mis compañeros me felicitaron, somos bien unidos”, aseguró tras el empate con Colo Colo, soñando también con jugar el Mundial Sub 20.

“Expectante, ya con ansias de que llegue el día del debut y hacer lo mejor para tener los mejores resultados posibles”, cerró Ian Garguez.

