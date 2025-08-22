Causas judiciales y un pedido de captura de Interpol: el oscuro historial de Néstor Grindetti, presidente de Independiente

Los recientes dichos del presidente de Independiente de Avellaneda, Néstor Grindetti, luego de los violentos hechos ocurridos en el partido ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, han generado indignación tanto en nuestro país como en Argentina.

“Venimos a contar los hechos. El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos”, dijo este jueves en su llegada a Asunción para reunirse con representantes de la Conmebol, a menos de 24 horas de la barbarie que se produjo en el Estadio Libertadores de América.

Sus declaraciones generaron un repudio inmediato, incluso en el país trasandino, considerando que el dirigente solo se ha encargado de culpar a los hinchas de la U por los incidentes y ha ignorado el hecho de que la barra del club trasandino atacó sin piedad a un puñado de fanáticos chilenos en Avellaneda.

Lo cierto es que más allá de su cuestionado rol como mandamás de Independiente, Grindetti cuenta con un polémico historial marcado por polémicas judiciales, denuncias por corrupción y vínculos políticos de alto calibre.

¿Quién es Néstor Grindetti, el presidente de Independiente?

Nacido en Lanús en 1955, Grindetti no solo ha estado ligado al fútbol, sino que también cuenta con una extensa carrera política en Argentina. Actuario de profesión, forjó una relación estrecha con Mauricio Macri desde los años 80, primero en el ámbito empresarial y luego en la política.

Fue Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015, periodo en el que fue imputado por administración fraudulenta, incumplimiento de deberes y malversación de caudales.

Posteriormente, fue intendente de Lanús durante casi una década, entre 2015 y 2023. Durante esos años, también estuvo vinculado a acusaciones de manejo con barrabravas y negocios irregulares. De hecho, cuando asumió, la exdiputada Elisa Carrió denunció una “red delictual” en Lanús y Lomas de Zamora que involucraba a jefes territoriales, fiscales, al ministro de seguridad bonaerense y el propio Grindetti.

Causas judiciales

Sin embargo, sus acusaciones no se detienen ahí. El nombre de Grindetti saltó a la escena internacional en 2016, cuando apareció en los Panamá Papers, ligado a sociedades offshore y cuentas en Suiza que nunca declaró oficialmente. Ese mismo año fue imputado en Argentina por enriquecimiento ilícito.

Además, en 2017 se conoció que había figurado en una alerta roja de Interpol tras un pedido de la justicia brasileña por presuntos delitos tributarios y de consumo. Aunque la orden fue revocada, su nombre quedó marcado en los registros judiciales.

“No hay ningún problema. Esto ya está solucionado. Me tiene más intranquilo cómo le va a Independiente”, aseguró en ese entonces, cuando era solo un reconocido hincha del “Rojo”.

Grindetti, considerado un aliado histórico de Mauricio Macri, también mantiene una relación cercana con Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de Argentina y reconocida hincha de Independiente, quien lo defendió tras los incidentes ante la U y responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por las fallas en la seguridad del partido.

De hecho, Bullrich lo eligió como su candidato en las elecciones a gobernador de Buenos Aires en 2023, donde sacó el 26,61% de los votos, obteniendo el segundo lugar detrás del gobernador titular, Axel Kicillof, que sacó el 44,94%. Ocupa su actual cargo como presidente de Independiente desde julio de 2023.