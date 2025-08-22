Alianza Francesa responde tras condena por “grave incumplimiento” en caso de suicidio de alumno
El fallo detalla una serie de irregularidades en el procedimiento disciplinario que habría desencadenado el desenlace fatal.
El Colegio Alianza Francesa de Santiago (Lycée Antoine de Saint-Exupéry) se refirió a la reciente sentencia del 10° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda presentada por la familia de Nicolás Scheel, exalumno que se quitó la vida en 2017.
En un comunicado firmado por Paul Miquel, presidente del directorio, la institución expresó su respeto y solidaridad hacia la familia del joven, señalando que su fallecimiento marcó profundamente a la comunidad escolar.
El establecimiento informó que está evaluando los pasos a seguir tras la resolución judicial, aunque subrayó que “en todo momento el colegio actuó dentro del marco legal, cumpliendo con los deberes normativos, reglamentarios y contractuales”.
Medidas posteriores al caso
El colegio destacó que, a raíz de los hechos ocurridos, se implementó un proceso de reflexión interna y una serie de cambios orientados a reforzar la prevención y el acompañamiento a los estudiantes.
Entre las medidas adoptadas mencionaron:
- Programas preventivos contra el consumo de alcohol y drogas, basados en el Modelo Islandés, con acciones de sensibilización y apoyo a familias.
- Reestructuración del Departamento de Salud y Bienestar, que ahora cuenta con un equipo de psicólogos y profesionales de convivencia escolar.
- Revisión constante del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, en concordancia con la normativa chilena y francesa.
- Plan Anual de Acompañamiento Socioemocional, con actividades en aula, capacitaciones docentes y charlas dirigidas a apoderados.