Alianza Francesa responde tras condena por “grave incumplimiento” en caso de suicidio de alumno / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

El Colegio Alianza Francesa de Santiago (Lycée Antoine de Saint-Exupéry) se refirió a la reciente sentencia del 10° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda presentada por la familia de Nicolás Scheel, exalumno que se quitó la vida en 2017.

En un comunicado firmado por Paul Miquel, presidente del directorio, la institución expresó su respeto y solidaridad hacia la familia del joven, señalando que su fallecimiento marcó profundamente a la comunidad escolar.

El establecimiento informó que está evaluando los pasos a seguir tras la resolución judicial, aunque subrayó que “en todo momento el colegio actuó dentro del marco legal, cumpliendo con los deberes normativos, reglamentarios y contractuales”.

Medidas posteriores al caso

El colegio destacó que, a raíz de los hechos ocurridos, se implementó un proceso de reflexión interna y una serie de cambios orientados a reforzar la prevención y el acompañamiento a los estudiantes.

Entre las medidas adoptadas mencionaron: