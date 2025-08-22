;

Carabineros desvincula a dos funcionarios en Calama tras control preventivo de drogas

La institución informó que los uniformados arrojaron positivo en test aleatorios; el general director Marcelo Araya aplicó un examen sorpresa al alto mando, con resultado negativo para todos.

Mario Vergara

Carabineros desvincula a dos funcionarios en Calama tras control preventivo de drogas

Carabineros desvincula a dos funcionarios en Calama tras control preventivo de drogas / Hans Scott Cardenas

La institución de Carabineros confirmó la desvinculación de dos funcionarios que se desempeñaban en Calama, Región de Antofagasta, luego de que dieran positivo en un control preventivo de drogas aplicado en forma periódica y aleatoria.

En un comunicado, Carabineros reprobó el hecho y reafirmó su compromiso con los estándares que rigen al personal. La entidad enfatizó que “no hay espacio para el consumo de sustancias ilícitas en las filas de Carabineros” y sostuvo que estas medidas buscan resguardar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la transparencia institucional.

De acuerdo con la institución, los controles preventivos forman parte de un plan permanente de verificación interna que contempla test aleatorios a distintas unidades, con el objetivo de detectar y sancionar conductas incompatibles con el servicio policial, publica La Tercera.

Consejo de Generales: test sorpresa

En paralelo, durante el Consejo Consultivo de Generales, el general director, Marcelo Araya Zapata, sometió a un examen preventivo de drogas al alto mando, incluyéndose a sí mismo. Según informó Carabineros, todos los resultados fueron negativos.

Araya señaló que estas verificaciones son fundamentales para mantener altos niveles de probidad y prevenir conductas que comprometan la integridad del personal y el desempeño operativo. La dirección institucional destacó que la política de tolerancia cero frente al consumo de sustancias ilícitas se aplicará con criterios uniformes en todo el país.

Con estas acciones, Carabineros afirmó que continuará reforzando sus mecanismos de control interno y rendición de cuentas, en línea con los compromisos de probidad y transparencia exigidos a la función policial.

