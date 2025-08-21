Ucrania registra la tasa de natalidad más baja y la de mortalidad más alta del planeta tras invasión rusa / SERGEI SUPINSKY

Un estudio reveló que, desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Ucrania ha sufrido más de 2.000 ataques contra centros médicos, incluidos 81 que afectaron directamente a salas de maternidad y parto.

Esta violencia sistemática contra la infraestructura sanitaria ha tenido un efecto devastador en la tasa de natalidad del país, que hoy es una de las más bajas del mundo.

El diario The Guardian visitó hospitales en la línea del frente y constató cómo médicos, madres y recién nacidos enfrentan un entorno marcado por misiles, drones y la constante amenaza de bombardeos.

En algunos centros se estima que hay tres muertes por cada nacimiento, una cifra que refleja la magnitud de la tragedia humanitaria.

Los ataques han golpeado también hospitales pediátricos de referencia, como el de Okhmatdyt en Kiev, que fue alcanzado por misiles en julio de 2024, dejando cuatro muertos y decenas de heridos.

Las consecuencias son claras: millones de mujeres y niños han huido del país, y quienes permanecen enfrentan el dilema de posponer la maternidad o arriesgarse a dar a luz en medio de los bombardeos.

Según el World Factbook de la CIA, en 2024 Ucrania registró la tasa de natalidad más baja y la tasa de mortalidad más alta del planeta.