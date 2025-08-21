;

Ucrania registra la tasa de natalidad más baja y la de mortalidad más alta del planeta tras invasión rusa

Más de 80 maternidades han sido blanco de misiles y drones, dejando a miles de mujeres sin un lugar seguro para dar a luz.

Javiera Rivera

Ucrania registra la tasa de natalidad más baja y la de mortalidad más alta del planeta tras invasión rusa

Ucrania registra la tasa de natalidad más baja y la de mortalidad más alta del planeta tras invasión rusa / SERGEI SUPINSKY

Un estudio reveló que, desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Ucrania ha sufrido más de 2.000 ataques contra centros médicos, incluidos 81 que afectaron directamente a salas de maternidad y parto.

Esta violencia sistemática contra la infraestructura sanitaria ha tenido un efecto devastador en la tasa de natalidad del país, que hoy es una de las más bajas del mundo.

El diario The Guardian visitó hospitales en la línea del frente y constató cómo médicos, madres y recién nacidos enfrentan un entorno marcado por misiles, drones y la constante amenaza de bombardeos.

En algunos centros se estima que hay tres muertes por cada nacimiento, una cifra que refleja la magnitud de la tragedia humanitaria.

Revisa también

ADN

Los ataques han golpeado también hospitales pediátricos de referencia, como el de Okhmatdyt en Kiev, que fue alcanzado por misiles en julio de 2024, dejando cuatro muertos y decenas de heridos.

Las consecuencias son claras: millones de mujeres y niños han huido del país, y quienes permanecen enfrentan el dilema de posponer la maternidad o arriesgarse a dar a luz en medio de los bombardeos.

Según el World Factbook de la CIA, en 2024 Ucrania registró la tasa de natalidad más baja y la tasa de mortalidad más alta del planeta.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad