Netanyahu impulsa negociaciones para liberar rehenes, pero reafirma ofensiva en Gaza

Por su parte, Hamas responsabiliza al primer ministro israelí de priorizar los ataques antes que un alto al fuego.

Javiera Rivera

El primer ministro de Israel, el ultraderechista Benjamin Netanyahu, habla ante la prensa.

El primer ministro de Israel, el ultraderechista Benjamin Netanyahu, habla ante la prensa.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este jueves que ha dado instrucciones para abrir conversaciones con el objetivo de liberar a los rehenes que aún permanecen en poder de Hamas en la Franja de Gaza.

Sin embargo, el mandatario subrayó que este esfuerzo no significa un freno a la operación militar. “La liberación de los rehenes y la derrota de Hamas son objetivos inseparables”, aseguró en un mensaje transmitido desde una base militar cercana al enclave.

En ese sentido, Netanyahu destacó que las Fuerzas de Defensa de Israel están en plena fase de intensificación de la ofensiva y reiteró su llamado a los altos mandos para acelerar la toma de la Ciudad de Gaza.

Recordemos que este plan contempla movilizar hasta 60.000 reservistas con el fin de reforzar las operaciones terrestres.

Por su parte, Hamas acusó al gobierno israelí de obstaculizar los esfuerzos diplomáticos.

El grupo islamista, que habría mostrado disposición inicial a un cese al fuego mediado por actores internacionales, sostiene que Netanyahu prioriza los ataques militares por encima del diálogo.

La tensión se mantiene mientras la presión internacional crece para lograr un acuerdo que permita poner fin a la escalada bélica y conseguir la liberación de los rehenes.

Franja de Gaza

