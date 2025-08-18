;

En la previa a la reunión entre Zelenski y Trump: ataque ruso contra Ucrania deja 5 muertos

“Rusia continúa matando civiles deliberadamente”, señalaron autoridades de la ciudad de Járkov.

Al menos cinco personas murieron y más de una decena resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania, según informaron las autoridades locales este lunes.

Rusia continúa matando civiles deliberadamente”, denunció en Telegram Andrii Yermak, jefe del gabinete presidencial, quien divulgó imágenes de un edificio en llamas.

Rescatistas informaron que Rusia lanzó “un ataque masivo sobre un barrio residencial hacia las 05:00 (03:00 CET), bombardeando un edificio de cinco pisos que se incendió”.

Cinco personas murieron, entre ellas una niña de aproximadamente un año y medio”, informó la fiscalía de Ucrania, precisando que “al menos 18 personas resultaron heridas”, entre ellas niños.

Los ataques ocurrieron horas antes de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúna en Washington con su par estadounidense, Donald Trump, acompañado de aliados europeos.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo esperar que el lunes se alcance un “consenso” con Zelenski y que Estados Unidos pueda “volver a negociar con los rusos para impulsar este acuerdo de paz y llevarlo a buen término”.

