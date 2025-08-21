;

Fatal ataque en Colombia: dron derriba helicóptero y deja ocho policías muertos

Se trata de uno de los episodios más graves de violencia contra las fuerzas de seguridad.

Javiera Rivera

Un ataque con dron provocó el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, Colombia, dejando un saldo de al menos 8 uniformados muertos y varios heridos.

Según medios internacionales, el hecho, ocurrido el pasado miércoles, marca uno de los episodios más graves de violencia contra las fuerzas de seguridad en la región en los últimos años.

El presidente Gustavo Petro atribuyó la acción al frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC que opera en la zona y que, según el mandatario, habría ejecutado la emboscada contra la aeronave.

“Se trata de un ataque que golpea directamente a la democracia”, expresó al confirmar la noticia.

