Fatal ataque en Colombia: dron derriba helicóptero y deja ocho policías muertos

Un ataque con dron provocó el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, Colombia, dejando un saldo de al menos 8 uniformados muertos y varios heridos.

Según medios internacionales, el hecho, ocurrido el pasado miércoles, marca uno de los episodios más graves de violencia contra las fuerzas de seguridad en la región en los últimos años.

El presidente Gustavo Petro atribuyó la acción al frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC que opera en la zona y que, según el mandatario, habría ejecutado la emboscada contra la aeronave.

“Se trata de un ataque que golpea directamente a la democracia”, expresó al confirmar la noticia.

Sin embargo, la versión oficial no es unánime. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que detrás del atentado estaría el Clan del Golfo, al que calificó como “un cartel de narcotráfico y terror”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también apuntó a las disidencias de las FARC y responsabilizó a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, uno de los líderes armados de la zona.

Desde la Policía Nacional, el director general Carlos Fernando Triana Beltrán calificó el ataque como una “acción terrorista” y aseguró que la institución no dará un paso atrás en la lucha contra los grupos ilegales.

El helicóptero siniestrado formaba parte de una operación de apoyo para la erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca, una de las actividades más sensibles en la región.