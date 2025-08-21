;

“Se ha deshumanizado el fútbol”: presidente del Sifup lamentó los incidentes ocurridos entre Independiente y la U de Chile en Avellaneda

Gamadiel García apuntó en ADN Deportes a la responsabilidad de los organizadores por lo ocurrido dentro y fuera de la cancha.

José Campillay

Eduardo Figueroa

Los lamentables hechos de violencia ocurridos en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de Copa Sudamericana siguen generando reacciones de diversos sectores.

Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), se refirió a este nuevo y lamentable suceso que sacude el fútbol sudamericano.

“Los hechos lamentables que vivimos el día de ayer nos golpean a todos”, comenzó diciendo en conversación con ADN Deportes tras salir de una reunión con el directorio de la ANFP.

Vemos la violencia nuevamente desatada (...) golpea a la gente que nos gusta el fútbol, que somos hinchas”, enfatizó.

Analizando un panorama general, reflexionó sobre un problema de fondo que afecta de forma transversal a todo el mundo futbolístico, sin importar colores.

No vemos por dónde poder atacar, por dónde poder cambiar esto de manera inmediata”, expuso, evidenciando que el sistema se ha visto superado por la violencia.

“Lamentamos los hechos y esperamos que la gente que está en Argentina pueda volver bien al país”, agregó.

Un tema de fondo

Gamadiel García fue un paso más allá en su reflexión y puso un foco crítico en los encargados de organizar cada partido de fútbol y cómo fallan en este tipo de eventos.

“En lo medular, es lo que nosotros hemos planteado ya durante bastante tiempo, los protocolos no se están cumpliendo”, sostuvo.

En esta línea, y recordando lo ocurrido en Chile durante el mes de abril con Colo Colo y Fortaleza, cuestionó la forma de actuar de la Conmebol durante los episodios de violencia.

La Conmebol quiere jugar a toda costa, quiere terminar los partidos y eso no es así. Hay que preocuparse por el espectáculo, hay que preocuparse por las familias de los futbolistas, por los periodistas, por todas las actividades conexas”, criticó.

Vemos que se ha deshumanizado el fútbol, la industria está dejando de lado a la gente que va, a la gente que paga su entrada, que quiere disfrutar de un espectáculo”, puntualizó.

En la misma línea, hizo hincapié en que “el reglamento es claro, es quien organiza el espectáculo quien tiene que asumir la responsabilidad de la seguridad. Tanto en el interior como en el exterior del estadio”, sentenció.

