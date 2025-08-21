;

Colo Colo solidariza con hinchas de la U tras incidentes en Argentina: “Queremos darle nuestro apoyo total”

Hugo González, técnico interino de los albos, envió un mensaje a nombre de la institución tras los graves hechos ocurridos en el duelo entre los azules e Independiente de Avellaneda.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El técnico interino de Colo Colo, Hugo González, habló en jueves en conferencia de prensa en la previa del duelo de mañana viernes ante Palestino por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025 e inició entregando un mensaje de apoyo a los hinchas de Universidad de Chile que resultaron heridos en los incidentes de ayer en Avellaneda.

“Como institución queremos darle nuestro apoyo total a la gente de Universidad de Chile, que lamentablemente ayer en el partido con Independiente tuvieron algunos incidentes donde algunos hinchas resultaron heridos, complicados algunos de salud, y esperemos que se recuperen y tengan un buen retorno”, inició declarando.

ADN

Consultado por su interinato en la banca de los albos, González agregó que “son desafíos de la institución y uno tiene que estar ahí. Uno es funcionario de esta institución, la más grande de Chile, y si te piden ayuda o colaboración, siempre tiene que estar dispuesto para sacar esto adelante”.

El estratega nacional también anticipó los próximos partidos contra Palestino y la U, reconociendo que “son partidos muy difíciles, complejos. Son dos equipos que están en buen nivel. Palestino es un equipo que juega bastante bien, pero después vamos a pensar en la U. Lo primero es Palestino y esperemos estar a la altura de las circunstancias”.

“No me cabe la menor duda de que así va a ser. Tenemos un grupo de jugadores que están con muchas ganas de revertir todo lo que ha pasado y de aquí en más esperemos que sigan evolucionando y creciendo en lo futbolístico”, añadió.

Además, valoró el ambiente que encontró en el camarín de Colo Colo. “Nos encontramos con un grupo de profesionales y eso marca todo. Son unos chicos muy entregados, hicieron dos o tres prácticas que hemos tenido. Han sido espectaculares, han tenido toda la disposición, el respeto y las ganas de revertir todo lo que ha sucedido”, afirmó.

Por último, Hugo González abordó su cercana relación con Arturo Vidal y explicó que “he hablado muy poco con él, casi nada. Aunque no lo crean, no he tenido mucha conversación con Arturo, porque es un profesional. Hay una cordialidad obviamente de saludo, porque todos saben lo que representa Arturo para esta institución, el fútbol chileno y especialmente para mí”.

