FOTO. “Vergüenza”: Arturo Vidal se pronuncia ante los violentos incidentes en el partido de Independiente y Universidad de Chile

El referente de Colo Colo utilizó sus redes sociales para hablar del caso que remece al fútbol sudamericano.

José Campillay

“Vergüenza”: Arturo Vidal se pronuncia ante los violentos incidentes en el partido de Independiente y Universidad de Chile

Los graves hechos ocurridos en Avellaneda durante el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile han tenido repercusión a nivel internacional.

Ante esta situación, son varios los hinchas de diferentes clubes que han expresado su solidaridad en el caso, incluso fanáticos albos.

Pero, como era de esperarse, no solo hablamos de hinchas, ya que algunos futbolistas y referentes de Colo Colo salieron a hablar del tema.

Uno de ellos fue nada más y nada menos que Arturo Vidal, quien constantemente se enfrasca en cruces directo con los azules, aunque esta vez se mostró más empático.

A través de sus redes sociales escribió: “Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así“, junto al escudo de ‘La U’ en blanco y negro en señal de luto.

Rompiendo la rivalidad histórica, el ‘King’ envió un mensaje de apoyo a los afectados: “Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero que todos puedan volver a casa”.

