Durante la noche de este jueves, River Plate tuvo que sufrir para convertirse en el último cuartofinalista de la Copa Libertadores 2025.

El equipo de Marcelo Gallardo debía definir la llave en su casa tras empatar sin goles en la ida jugada en Paraguay, pero tuvo un rival más que complicado enfrente.

En un partido marcado por la tenencia de balón del “Millonario”, las cosas empezaron de gran forma para los locales, que lograron abrir el marcador con gol de Sebastián Driussi (29′). El atacante aprovechó un rebote en el travesaño para anticipar a la defensa paraguaya y poner el 1-0.

¡¡PALOMITA DE DRIUSSI Y RIVER LE GANA 1-0 A LIBERTAD!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iC6xgBtlWc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Sin embargo, la alegría no duró mucho, ya que en una de las pocas aproximaciones de Libertad, Robert Rojas (43′) ganó de cabeza en un saque de esquina y venció a Franco Armani para establecer el empate.

¡¡LA LEY DEL EX!! ¡¡CABEZAZO GOLEADOR DE ROBERT ROJAS PARA EL 1-1 DE LIBERTAD ANTE RIVER!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/a9NXbruNnx — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Apenas iniciado el segundo tiempo, el panorama se complicó para los dirigidos por el “Muñeco”. A la sustitución por lesión de Paulo Díaz se sumó la expulsión de Giuliano Galoppo, que vio la roja tras recibir doble tarjeta amarilla.

Desde ahí, las acciones continuaron siendo dominadas por los argentinos, aunque con menos claridad debido a la desventaja numérica. Finalmente, ninguno de los dos equipos consiguió imponerse en el tiempo reglamentario y todo se definió desde el punto penal.

En la tanda de penales, Ignacio Fernández abrió anotando para el “Millonario”, mientras que Jorge Recalde falló para la visita; luego ambos equipos convirtieron su segundo disparo, pero en el tercero ninguno logró marcar, y finalmente, cuando Libertad estaba obligado a anotar el cuarto, Franco Armani detuvo el remate de Marcelo Fernández para sellas la clasificación del local.

Tras clasificar con dramatismo, River Plate deberá enfrentar en cuartos de final de Copa Libertadores a Palmeiras.