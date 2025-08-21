El arbitraje chileno está pasando por un momento realmente bajo y ahora trasladó ese nivel a los torneos internacionales.

En el partido en que Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el encargado de impartir justicia es el juez nacional Felipe González, quien dejó una polémica decisión.

Apenas a los tres minutos de partido, los mendocinos se fueron al ataque y, tras un centro lateral donde el delantero argentino anticipó, el balón pegó en la mano de Víctor Hugo, central del “Galo”. De inmediato, el réferi sancionó penal.

La acción parecía lejos de ser controversial, pero Felipe González fue llamado por el VAR para revisar la jugada y, tras chequear en la pantalla, decidió anular el cobro, lo que generó la molestia de Godoy Cruz.

De momento, el “Tomba” está quedando eliminado de la Copa Sudamericana, puesto que en Brasil cayó por 2-1, por lo que la sanción del penal era clave para sus aspiraciones de revertir el marcador.