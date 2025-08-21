Pese al impacto internacional que causaron los hechos de violencia en el partido entre Universidad de Chile e Independiente, la Conmebol sigue con sus competencias como si nada.

En Ecuador, Liga de Quito se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras remontar la serie ante Botafogo.

El conjunto de Fernando Cornejo, dirigido por Tiago Nunes, necesitaba una diferencia de dos goles para avanzar, la cual consiguió. El encargado de abrir la cuenta fue Gabriel Villamil (7’), que tras una serie de rebotes remató dentro del área para poner el 1-0.

El tanto que desató la fiesta llegó en la segunda mitad y desde el punto de penal. El encargado de transformar el lanzamiento fue Lisandro Alzugaray (60’).

Con este triunfo sobre el vigente campeón, ahora Liga Universitaria de Quito deberá enfrentar en cuartos de final a Sao Paulo.