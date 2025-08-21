;

Advertencias no consideradas y apenas siete guardias para resguardar a los hinchas de la U: las fallas de seguridad dispuestas por Independiente

En Argentina, especialistas cuestionan el procedimiento utilizado en Avellaneda y que derivó en los enfrentamientos entre ambas fanaticadas.

Carlos Madariaga

Con el pasar de las horas se han ido conociendo detalles en torno a las medidas de seguridad que terminaron en la cancelación del partido entre la U de Chile e Independiente por Copa Sudamericana.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso de 650 efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires en el Estadio Libertadores de América, además de 150 agentes de seguridad privada, 330 trabajadores de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), junto con siete ambulancias y una comisaría móvil en el recinto deportivo.

Según un especialista en seguridad consultado por el diario La Nación de Argentina, el problema fue no haber dispuesto pulmones de contención entre ambas hinchadas, además de que no había presencia efectiva de seguridad privada resguardando a los 3.500 fanáticos de la U de Chile que llegaron a Avellaneda.

“La falta de personal, solo siete agentes de seguridad privada para 3.500 espectadores, y la ausencia de medidas de contención generaron un ambiente tenso que derivó en el desmadre. “No creo que haya sido una interna, sino una reacción a la agresión sostenida durante todo el primer tiempo”, agregaron desde el medio trasandino.

Hubo advertencias

El sitio Doble Amarilla también reveló el documento que detalla las instrucciones en la reunión de coordinación previa al encuentro.

En el texto se plantea la “conveniencia de que no hubiera público en la tribuna inferior al sector sur alto (donde se ubica la barra visitante) pero se informó que esa localidad se encontraba vendida”.

La solución dispuesta fue ubicar personal de Policía y seguridad privada, pero finalmente, pese a esta advertencia, finalmente se desataron los incidentes que derivaron en la cancelación del partido.

