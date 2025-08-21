“Fue una expresión de barbarie”: Ministro del Interior cuestiona que solo haya hinchas de la U detenidos en Argentina tras incidentes en Avellaneda / Rocio Ayala

Durante la tarde de este jueves, el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llegó hasta Buenos Aires para ver la situación de los hinchas de la U de Chile detenidos y heridos por los incidentes.

Al respecto, se reunió en el Ministerio de Seguridad Nacional con su par trasandino, Patricia Bullrich, tras lo cual valoró las conversaciones.

“El Presidente Boric ha manifestado una opinión clara ante los hechos ocurridos ayer. Tenemos un desafío, que es erradicar la violencia de los estadios en Chile, Argentina y toda América Latina. Bajo ninguna circunstancia podemos tolerar linchamientos, fue una expresión de barbarie”, comentó, planteando acciones a tomar en cuenta.

“Nos hemos comprometido a constituir una mesa de trabajo para intercambiar información y garantizar que los que ingresan a los estadios sean verdaderos hinchas y no quienes cometen hechos de violencia”, recalcó Álvaro Elizalde, poniendo el foco en su labor tras la cita con Patricia Bullrich.

“Vamos a acompañar a los chilenos que están internados en diversos recintos hospitalarios y velar por el trato a las personas que están privadas de libertad”, recalcó.

Los cuestionamientos a la seguridad

Ante las consultas de la prensa, el Ministro del Interior cuestionó el accionar policial en Avellaneda.

“Llama la atención que solo haya hinchas de tenido de un solo equipo. Es algo que se planteó en la reunión y que si hay una investigación sea para todos, independiente de su nacionalidad”, dijo, cuestión a la cual se refirió también la Ministra de Seguridad Nacional.

“Queremos que los culpables paguen, sean argentinos o chilenos. Como digo siempre: el que las hace, las paga (...) Las fuerzas policiales están en el proceso de identificación a los responsables, no vamos a dejar impunes a los que generaron acciones violentas. A todos por igual va la ley. Hubo violencia, sin importar de qué equipo eran“, cerró Patricia Bullrich.