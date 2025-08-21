;

VIDEO. “Fue una expresión de barbarie”: Ministro del Interior cuestiona que solo haya hinchas de la U detenidos en Argentina tras incidentes en Avellaneda

Álvaro Elizalde apuntó a desarrollar una mesa de trabajo conjunta tras reunirse con su par trasandino, Patricia Bullrich.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

“Fue una expresión de barbarie”: Ministro del Interior cuestiona que solo haya hinchas de la U detenidos en Argentina tras incidentes en Avellaneda

“Fue una expresión de barbarie”: Ministro del Interior cuestiona que solo haya hinchas de la U detenidos en Argentina tras incidentes en Avellaneda / Rocio Ayala

Durante la tarde de este jueves, el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llegó hasta Buenos Aires para ver la situación de los hinchas de la U de Chile detenidos y heridos por los incidentes.

Al respecto, se reunió en el Ministerio de Seguridad Nacional con su par trasandino, Patricia Bullrich, tras lo cual valoró las conversaciones.

Revisa también:

ADN

“El Presidente Boric ha manifestado una opinión clara ante los hechos ocurridos ayer. Tenemos un desafío, que es erradicar la violencia de los estadios en Chile, Argentina y toda América Latina. Bajo ninguna circunstancia podemos tolerar linchamientos, fue una expresión de barbarie”, comentó, planteando acciones a tomar en cuenta.

“Nos hemos comprometido a constituir una mesa de trabajo para intercambiar información y garantizar que los que ingresan a los estadios sean verdaderos hinchas y no quienes cometen hechos de violencia”, recalcó Álvaro Elizalde, poniendo el foco en su labor tras la cita con Patricia Bullrich.

Vamos a acompañar a los chilenos que están internados en diversos recintos hospitalarios y velar por el trato a las personas que están privadas de libertad”, recalcó.

Los cuestionamientos a la seguridad

Ante las consultas de la prensa, el Ministro del Interior cuestionó el accionar policial en Avellaneda.

Llama la atención que solo haya hinchas de tenido de un solo equipo. Es algo que se planteó en la reunión y que si hay una investigación sea para todos, independiente de su nacionalidad”, dijo, cuestión a la cual se refirió también la Ministra de Seguridad Nacional.

“Queremos que los culpables paguen, sean argentinos o chilenos. Como digo siempre: el que las hace, las paga (...) Las fuerzas policiales están en el proceso de identificación a los responsables, no vamos a dejar impunes a los que generaron acciones violentas. A todos por igual va la ley. Hubo violencia, sin importar de qué equipo eran“, cerró Patricia Bullrich.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad