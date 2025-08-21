“Inaceptable linchamiento de chilenos”: el mensaje del Presidente Boric por incidentes en Avellaneda

Durante esta jornada, el Presidente Gabriel Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a viajar a Argentina tras los graves hechos de violencia registrados entre hinchas de la U. de Chile e Independiente en Avellaneda.

Imágenes muestran la brutalidad con que la parcialidad del “Rojo” agrede a simpatizantes azules ante la inacción de la policía local, lo que terminó con 19 compatriotas heridos, uno de ellos en riesgo vital, y 110 detenidos.

Por lo mismo, el jefe de Estado ordenó al ministro Elizalde dirigirse a Buenos Aires para acompañar a los hinchas azules heridos y detenidos, tildando lo sucedido como “inaceptable linchamiento de chilenos”.

“Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos“, señaló el Presidente Boric.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”, agregó.