Los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejaron serios destrozos en el estadio Libertadores de América.

Sin duda, el lugar más afectado del recinto fue la tribuna en que se ubicaron los hinchas azules, lugar donde varios fanáticos chilenos fueron brutalmente atacados y golpeados por la parcialidad del elenco argentino.

Si bien en redes sociales han circulado una serie de registros de las violentas agresiones, en las últimas horas varios medios trasandinos acudieron al estadio de Independiente para mostrar los daños que generó la barbarie.

Entre tantas, las imágenes difundidas por DSports captaron la tribuna visitante como una verdadera zona de guerra, con escombros, baños destruidos y vestuarios dañados y manchas de sangre.

“Parece que acá hubo una verdadera guerra... Fíjense el piso, hay sangre por todos lados”, fue parte del relato del periodista Facundo Sánchez mientras caminaba por el sector que usaron los hinchas de la U.

Así quedó el estadio de Independiente tras los incidentes en Copa Sudamericana

ASÍ QUEDÓ EL LIBERTADORES DE AMÉRICA TRAS LOS GRAVES INCIDENTES



Baños, paredes, buffet, totalmente DESTROZADOS.



🎙 @FacuSanches9 en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/kACqjtiYI4 — DSPORTS (@DSports) August 21, 2025