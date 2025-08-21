;

VIDEOS. Impactante: así quedó la tribuna que usaron los hinchas de la U tras el ataque de barristas de Independiente

“Parece que acá hubo una verdadera guerra, hay sangre por todos lados”, relató uno de los periodistas argentinos en medio de los destrozos en el estadio Libertadores de América.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejaron serios destrozos en el estadio Libertadores de América.

Sin duda, el lugar más afectado del recinto fue la tribuna en que se ubicaron los hinchas azules, lugar donde varios fanáticos chilenos fueron brutalmente atacados y golpeados por la parcialidad del elenco argentino.

Revisa también:

ADN

Si bien en redes sociales han circulado una serie de registros de las violentas agresiones, en las últimas horas varios medios trasandinos acudieron al estadio de Independiente para mostrar los daños que generó la barbarie.

Entre tantas, las imágenes difundidas por DSports captaron la tribuna visitante como una verdadera zona de guerra, con escombros, baños destruidos y vestuarios dañados y manchas de sangre.

“Parece que acá hubo una verdadera guerra... Fíjense el piso, hay sangre por todos lados”, fue parte del relato del periodista Facundo Sánchez mientras caminaba por el sector que usaron los hinchas de la U.

Así quedó el estadio de Independiente tras los incidentes en Copa Sudamericana

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad