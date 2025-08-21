Buscan la máxima gloria: así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Con la clasificación de River Plate desde la tanda de penales, este jueves quedaron definidos los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El primer equipo en instalarse en la ronda de los ocho mejores fue Vélez Sarsfield, de los chilenos Claudio Baeza y Diego Valdés, que se impuso en su llave ante Fortaleza. Luego le siguieron Racing, con Gabriel Arias, y Sao Paulo, con Gonzalo Tapia.

En la jornada del miércoles, Estudiantes de La Plata avanzó tras vencer a Cerro Porteño, mientras que el Flamengo de Erick Pulgar se impuso con amplio margen ante Internacional de Porto Alegre.

En el cierre de los octavos, y sumados a River Plate, Liga Deportiva Universitaria de Quito, de la mano de Fernando Cornejo, dio el batacazo eliminando al actual campeón, Botafogo. Por otro lado, Palmeiras no tuvo inconvenientes para superar a Universitario de Perú.

Estos son los cruces de los 4tos de Copa Libertadores