Hincha de la U. de Chile que estuvo en estadio de Avellaneda: “La policía se reía y solo miraba a la gente ensangrentada”

La mujer, testigo de lo ocurrido, señaló que a su hermano “lo detuvieron solo por ser de la U”.

Ruth Cárcamo

Imagen de fondo: Getty Images

Imagen de fondo: Getty Images

Un repudio generalizado hubo tras los hechos de violencia ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, que terminó con más de 100 chilenos detenidos.

Dentro de lo sucedido, Carla Retamal, una de las hinchas de los azules presentes en el lugar, acusó ante los medios de prensa que la policía argentina no realizó acciones para evitar los incidentes.

“No teníamos ninguna seguridad, estábamos solos. Los hinchas de Independiente entraron como si nada (al sector de la barra visitante). La policía estaba ahí mirando como si nada”, aseguró.

“A mi hermano lo agarraron”

En esa línea, añadió que los funcionarios policiales “miraban cómo salía la gente ensangrentada, como riéndose. A mi hermano lo agarraron y no hizo nada”, confirmando que está detenido en Buenos Aires.

“Lo detuvieron solo por ser de la U (...) Nosotros no somos delincuentes, solo venimos a ver a nuestro equipo”, finalizó Carla Retamal.

